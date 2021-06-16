Elise Pollard, la inspiración de Golden Tate ganador del SB | FOTOS

Checa las mejores fotos de Instagram de Elise Pollard, esposa de Golden Tate, ala abierta de la NFL y ganador del Super Bowl XLVIII, que actualmente es agente libre.

Fotos de Elise Pollard

Elise nació el 29 de enero de 1988.

Es originaria de San Diego, California, Estados Unidos.

Elise y Golden son pareja desde 2012.

En 2015, la pareja se comprometió.

Y se casaron en 2017 en las playas de México.

En sus redes sociales, Elise comparte momentos con su familia.

Además de las múltiples vacaciones que toman en el mundo.

Golden Tate tuvo una destacada carrera colegial en béisbol y futbol americano.

En 2012 fue elegido en el Draft de la NFL por Seattle Seahawks.

Con ellos ganó el Super Bowl XLVIII en 2013.

Ha jugado además con Detroit Lions, Philadelphia Eagles y New York Giants.

¿Ya sigues a Elise en Instagram?

Tiene más de 55 mil seguidores.

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