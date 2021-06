En 2018 tuvo un nuevo reality, Very Cavallari, que seguía su vida de esposa.

Kristin Cavallari: famosa actriz y expareja de Jay Cutler | FOTOS

Actriz, empresaria, y estrella de TV, Kristin Cavallari fue esposa de Jay Cutler, quarterback retirado con una carrera de más de 10 años. Checa sus mejores fotos.

Kristin Cavallari es una famosa estrella de TV en Estados Unidos, actriz, empresaria y con millones de seguidores en Instagram. De 2013 a 2020 estuvo casada con Jay Cutler, quarterback retirado y mejor recordado por su etapa con Chicago Bears.

Las mejores fotos de Kristin Cavallari

Su nombre completo es Kristin Elizabeth Cavallari.

Nació el 5 de enero de 1987.

Es originaria de Denver, Colorado, Estados Unidos.

En 2004 saltó a la fama al protagonizar un reality en MTV.

De 2004 a 2006 fue estrella del show Laguna Beach: The Real Orange County.

Un show que esencialmente seguía la vida de jóvenes ricos en la preparatoria.

Entre 2009 y 2010 fue protagonista de otro reality, The Hills.

Entre 2010 y 2018 apareció en más shows y algunas películas.

En 2018 tuvo un nuevo reality, Very Cavallari, que seguía su vida de esposa.

En 2010, empezó una relación con Jay Cutler, entonces QB de la NFL.

Cutler jugó para Broncos, Bears y Dolphins entre 2006 y 2017.

La pareja se casó en 2013 y tuvieron tres hijos.

Sin embargo anunciaron su separación en 2020.

Kristin es además diseñadora y tiene varias marcas de moda.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 4 millones de seguidores.

Encuéntrala como kristincavallari

