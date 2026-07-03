Australia vs. Egipto: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

Australia y Egipto abrirán la jornada del viernes 3 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Dallas y será en el marco de los Dieciseisavos de Final del torneo. Este partido definirá a uno de los últimos clasificados a los Octavos de Final y la expectativa crece ya que podrían enfrentar a un campeón del mundo en la siguiente instancia.

Para esta edición de la justa veraniega, la FIFA ya elaboró el sorteo de los cruces previo al inicio del torneo, por lo que el ganador de Australia vs Egipto ya conoce quién será su próximo rival: deberá enfrentar al vencedor de la serie entre Argentina y Cabo Verde, partido que se llevará a cabo también durante la jornada de este viernes 3 de julio.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina’s Lautaro Martinez celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY|Kai Pfaffenbach/REUTERS

A quién enfrentará el ganador de Australia vs Egipto en Octavos de Final

El ganador de Australia vs Egipto se medirá en Octavos de Final ante el ganador de Argentina vs Cabo Verde. Es decir, el rival podría ser la actual campeona del mundo o una de las grandes sorpresas del torneo.

El cruce está programado para el martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, sede que recibirá uno de los partidos que terminarán de acomodar la parte final del cuadro rumbo a Cuartos de Final.

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De esta manera, Australia o Egipto tendrán poco margen para festejar si avanzan, ya que el siguiente desafío será ante una selección que llegará desde una llave con mucha atención mediática.

Cuándo juegan Australia vs Egipto por el Mundial 2026

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en el Estadio Dallas, por los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está programado para iniciar a las 12:00 horas (tiempo central de México) y definirá a uno de los clasificados a Octavos en una jornada que también tendrá actividad clave para Argentina y Cabo Verde.

El duelo aparece como una oportunidad histórica para ambos equipos. Australia busca dar un paso que le permita meterse entre las mejores selecciones del torneo, mientras que Egipto quiere sostener su camino mundialista con una generación encabezada por figuras de peso internacional.

Argentina o Cabo Verde, el posible rival en Octavos de Final

Del otro lado de la llave aparecen Argentina y Cabo Verde. La ‘Albiceleste’ llega como una de las selecciones con mayor expectativa del torneo por haber sido el campeón anterior, mientras que Cabo Verde se convirtió en una de las historias más llamativas de esta Copa del Mundo.

Por eso, el ganador de Australia vs Egipto no solo avanzará a Octavos, sino que también quedará instalado en un cruce de alta exigencia. Si pasa Argentina, el desafío será ante una potencia acostumbrada a este tipo de instancias. Si avanza Cabo Verde, el partido tendrá el condimento de enfrentar a una selección que ya rompió varios pronósticos en su primera participación mundialista.