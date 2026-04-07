River Plate de Argentina acercaría oferta por la gran figura del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Mientras un entrenador argentino se sinceró y afirmó que la Liga BBVA MX es mejor que la liga de Argentina, desde aquel país prestan mucha atención a lo que ocurre en el Clausura 2026 en México. En ese sentido, River Plate acercaría una oferta por el que, para muchos, es el mejor futbolista del futbol mexicano en la actualidad.

Mientras que el conjunto "Millonario" tuvo en su equipo a un jugador que pelea por ser el mejor del certamen actual y no lo valoró, ahora el equipo dirigido por Eduardo Coudet sueña con incorporar a sus filas a Ángel Correa, la estrella de Tigres de la UANL. De acuerdo con los reportes que llegan desde Argentina, el club porteño quiere fichar al campeón del mundo al fin del semestre.

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El interés de River Plate por la estrella de Argentina en la Liga BBVA MX

Uno de los aspectos que imposibilitarían los deseos del gigante de Argentina es la gran importancia que le dan los "Felinos" al mediapunta de 31 años. Correa es una pieza inamovible en el esquema de la escuadra regia y se mantiene como uno de los futbolistas con mejores estadísticas de la temporada.

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Además, su valor de mercado es considerablemente alto en el equipo de Guido Pizarro, recordando que los Tigres de la UANL pagaron 10 millones de dólares por su traspaso desde el Atlético de Madrid.

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Desde que se consagró campeón en la Copa Mundial de Qatar 2022, el nivel de Correa no ha bajado. En la Liga MX ha demostrado toda su jerarquía, y es precisamente esa vigencia lo que ha despertado el interés total de River Plate, que se mantiene atento a cada uno de sus movimientos.

El contrato de Ángel Correa con Tigres de la UANL para el Clausura 2026

Muchos se preguntan hasta cuándo tiene contrato Ángel Correa con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El atacante firmó su vínculo a mediados de 2025 y su relación laboral con la institución mexicana está estipulada hasta junio de 2030.

Esto significa que, si River Plate o cualquier otro club de Argentina o el mundo desea llevarse a la gran figura del Clausura 2026, deberá desembolsar una cifra sumamente importante de dinero. La moneda está en el aire: ¿Hará valer el club de Buenos Aires su apodo de "Millonario" para concretar el regreso de Correa o seguirá en Tigres?