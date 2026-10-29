Figura de Pumas es “cazada” por Europa y equipos top de la Liga BBVA MX

Para todos los que han visto el desempeño del equipo, y sobre todo en la parte alta, entienden que Robert Morales debe ser prioridad para la directiva de cara al futuro inmediato. Sin embargo, los problemas estarían invadiendo a la parte dirigencial de Pumas con la competencia por la ficha del paraguayo. Europa y Cruz Azul le quieren arrebatar el fichaje.

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¿Pumas ya mandó oferta para fichar a Robert Morales?

Justamente uno de los gritos de parte de la afición hacía hincapié en la adquisición de los derechos deportivos de Robert Morales. El préstamo que se logró con Toluca termina en diciembre y ante eso, los Pumas deberían llegar a un acuerdo, que se siente un poco tambaleado por los intereses de clubes como Cruz Azul, Europa, Brasil y la MLS… según diversos reportes alrededor del tema de los fichajes.

La ventaja que tendrían los auriazules es que el ariete sudamericano se siente muy bien en la entidad auriazul, aunque gustaría de un buen contrato y estabilidad con un acuerdo de 3 a 4 años. Y es que los universitarios recientemente vivieron el caso de Jordan Carrillo, que de un día para otro - se indica así - decidió irse a las Chivas. Santos aceptó el dinero del Guadalajara y el mediocampista terminó en Jalisco.

Ahora, después de meses sin un acercamiento oficial, se indica que los del Pedregal se acercaron a una primera reunión para tratar de fichar a Robert Morales. La misión de Pumas es lograr un acuerdo antes de la Fecha FIFA de noviembre, para así seguir en la estabilización de un equipo competitivo de cara al futuro inmediato. Se indica que la ficha del paraguayo estaría valuada en 3 millones de dólares.

¿Cómo ha sido el desempeño de Robert Morales con los Pumas?

El impacto del hombre de 27 años ha sido inmediato, pues desde el inicio la afición se ha sentido identificada con la garra, pelea y futbol de sacrificio muy características del paraguayo. Pero lejos de su forma de jugar, el ariete ha respondido con estadísticas. Acumula 14 goles y seis asistencias en los 39 duelos que ya disputó con los Pumas en liga, liguilla y Leagues Cup, donde tuvo unos cuantos minutos en esta edición 2026.