El portero que se vistió de “Memo” Ochoa para hacer historia con su Selección en el Mundial 2026

En un sorpresivo resultado, Australia le ganó a Turquía por 2 a 0 en lo que fue el cierre de la primera fecha del Grupo D. El cuerpo técnico de la Selección Nacional de Australia sorprendió al modificar su alineación titular para el estreno oficial dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el entrenador Tony Popovic determinó otorgar la responsabilidad de resguardar el arco al joven guardameta Patrick Beach en el estadio de Vancouver.

La joven figura de Australia en el Mundial 2026|X - @FootballAUS

El actual portero del Melbourne City completó una actuación histórica ante el Seleccionado de Turquía, tal es así que el desempeño del guardameta de veintidós años de edad evocó de forma directa las noches de genialidad que suele firmar el mexicano Guillermo Ochoa en las justas ecuménicas ya que hasta logró más de ocho paradas y mantuvo su arco en cero, algo que el 'Memo' había logrado vs Alemania en el Mundial de Rusia 2018. El esfuerzo del arquero oceánico resultó fundamental para asegurar los primeros tres puntos mediante un marcador final de dos goles por cero.

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Los números logrados por Beach en el debut de Australia ante Turquía

El desglose de los datos que arrojó la actuación de Beach marcan que el australiano se transformó en una muralla infranqueable para los delanteros del conjunto europeo durante los noventa minutos de juego. Patrick registró un acumulado definitivo de ocho atajadas directas para contener los disparos del cuadro rival y tres de esas intervenciones ocurrieron ante remates ejecutados desde el interior del área chica por lo tanto las estadísticas validaron que el portero logró evitar un equivalente numérico de 1.54 goles esperados a lo largo de todo el compromiso.

Esta enorme actuación, llevó a recordar lo hecho por Memo Ochoa en aquel histórico partido entre Alemania y México en Rusia 2018. En aquel duelo, el 'Memo' tuvo una tarde para el recuerdo, con más de 8 tiros atajados logró mantener en cero el arco del combinado nacional para que el partido termine en victoria de la Selección Mexicana por un tanto contra cero.