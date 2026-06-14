Alemania gana desde el vestidor: la millonaria diferencia con Curazao antes del debut

Continúan las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una jornada que contará con el debut de nuevas selecciones. Considerando este importante asunto, en el primer turno del domingo se van a estar enfrentando los combinados nacionales de Alemania y Curazao en un choque, que de entrada, cuenta con una importante diferencia millonaria en cuanto al valor de sus respectivas plantillas.

De acuerdo a información suministrada en Transfermarkt, el equipo europeo tiene un costo en el mercado cercano a los 947 millones de euros, mientras que su rival se presentará al terreno de juego con una nómina que vale 25,78 millones.

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¿Por qué motivo existe una diferencia tan amplia entre Alemania y Curazao?

Para poder comprender la enorme diferencia que se juega en el antesala solamente es necesario contemplar las cotizaciones de los respectivos jugadores que integran la lista que entregaron a la FIFA para participar de esta competencia internacional.

En primer lugar, los alemanes, ganadores de cuatro certámenes, tienen un equipo cargado con estrellas valuadas en cientos de millones de dólares como puede ser el caso de Jamal Musiala y Florian Wirtz que tiene un precio cercano a los 100 millones de euros.

Los caribeños, entre tanto, cuentan con un equipo integrado por jugadores que militan en ligas un poco menores. En este sentido se puede destacar el monto que tiene en el mercado el defensor Armando Obis, defensor del PSV, quien tiene un valor cercano a los 4 millones.

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¿Existen posibilidades de que este registro pueda romperse?

A lo largo de la historia de los Mundiales los futboleros a lo largo del planeta han sido testigos de grandes batallas, en este sentido es probable que la experiencia y jerarquía de los europeos pese ante un combinado nacional que debuta en este tipo de campeonatos.

Si bien el fútbol es un deporte incierto, en la antesala, la experiencia de los deportistas alemanes puede influir directamente en un seleccionado que buscará desgastarlos desde el primer minuto de partido.