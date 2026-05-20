Jugó en Chivas y casi compartió equipo con Leo Messi, pero hoy su carrera parece ir en caída libre

Rodolfo Pizarro tuvo una destacada carrera en el futbol mexicano, habiendo surgido de la cantera de Pachuca. Los clubes de la Liga BBVA MX se peleaban por su talento y fue Chivas quien lo fichó por una cifra demencial de 15 millones de dólares en el año 2016. En ese momento, el mediocampista se había convertido en uno de los traspasos más caros de todo el futbol mexicano, pero hoy está lejos de reflejar un nivel similar en la cancha.

Dos años más tarde, Rayados de Monterrey desembolsó 16 millones de dólares para comprar su ficha desde Chivas, consolidado como uno de los jugadores mexicanos más destacados en todo el mundo. Su paso por la Liga BBVA MX fue tan bueno que Inter Miami, equipo de la MLS, hizo esfuerzos gigantes para que Pizarro se convierta en el primer Jugador Franquicia de su historia.





|VICTOR LEON/MEXSPORT

El histórico salto a la MLS como pionero del Inter Miami

En febrero del año 2020, el cuadro de Florida pagó entre 17 y 18 millones de dólares por la carta del centrocampista de la Selección Mexicana. Según Infobae, dicha transacción cubrió el pago de la cláusula de rescisión y así se convirtió en el primer Jugador Franquicia del Inter Miami, título que hoy tienen Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el mexicano Germán Berterame.

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Si bien es cierto que Pizarro formó parte de la institución estadounidense por tres años, no logró coincidir con Messi. Los aficionados esperaban que el futbolista azteca compartiera cancha con el astro argentino, sin embargo, su salida se anunció el 14 de julio del año 2023, días antes de que se llevara a cabo la presentación del ‘10’ de la Selección Argentina y quien venía de ganar el Mundial de Qatar 2022.

El declive en Europa y su amargo regreso a la Liga BBVA MX

A partir de allí, la carrera de Pizarro comenzó a caer en picada, pasando por clubes como el AEK Atenas de Grecia y, posteriormente, su regreso a la Liga BBVA MX para jugar en Mazatlán y Juárez, su último club hasta la fecha. Sin embargo, ante su bajo desempeño, el mediocampista de 32 años no seguirá jugando en el club fronterizo a partir de la próxima temporada.

Según Fran Sánchez, director deportivo de los Bravos, confirmó que Rodolfo Pizarro le solicitó abandonar la institución y no formará parte de la plantilla de Juárez para afrontar el Apertura 2026.

“En cuanto a jugadores de salida, solo hay un jugador que nos ha pedido salir, es Rodolfo Pizarro. El resto de los jugadores al día de hoy no nos ha dicho que puedan salir. Cada uno que tenga contrato, los apoyo en sus decisiones dentro de la cancha, siempre que haya buena actitud, pero a la hora de salir son activos del club y tendrán que negociar con la institución”, declaró.

Rodolfo Pizarro|Rodolfo Pizarro

El valor de mercado más bajo en la carrera de Rodolfo Pizarro

Con solo 32 años, la carrera de Pizarro parece no levantar y, con un valor de mercado de 900 mil euros en Transfermarkt, el mediocampista confirma que está en el punto más bajo de su carrera. Ahora esperará por un nuevo desafío donde pueda, por lo menos, volver a demostrar un poco de la calidad que dejó impresionados a todos los aficionados del futbol mexicano.

