Rodrigo Aguirre estaría a punto de irse del América y su salida podría beneficiar de esta manera

Rodrigo Aguirre estaría a punto de irse del América a un equipo que nadie se imaginaba. La salida de uruguayo le caería muy bien al conjunto de Coapa, pues lo beneficiaría al liberar una plaza de extranjero y así poder registrar al brasileño Raphael Veiga, quien ya prácticamente está cerrado y será cuestión de horas para que se haga oficial su fichaje .

El uruguayo será el sacrificado de las Águilas en este Clausura 2026 y forma parte de los 6 movimientos de la directiva azulcrema a fin de remediar los malos resultados . El delantero apunta para regresar a la sultana del norte, según varias fuentes, un movimiento que nadie esperaba.

El uruguayo es del interés de otro club de la liga, que a su vez beneficiaría al América para liberar una plaza de extranjero.|@aguirrerodrigo27

Aguirre fue titular prácticamente todo el 2025, ello debido a las constantes lesiones de Henry Martín. “Bufalo” fue el delantero más constante del club, por lo que a muchos sorprendió que sus horas en el club estén contadas.

Rodrigo Aguirre y sus números con América.

“Bufalo” llegó al futbol mexicano a principios de 2021, cuando Necaxa lo fichó como una buena propuesta, ya que tenía experiencia en grandes ligas, como la brasileña y la italiana. Solo le bastó poco más de un año para llamar la atención de un gran club como lo es Rayados de Monterrey.

El delantero estuvo 2 años en la sultana del norte, pero su paso no fue el esperado, ya que no es muy bien recordado por la afición rayada. Fue en verano de 2024 que llegó al Club América, donde tuvo un gran primer torneo al contribuir al equipo para conseguir el tricampeonato de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, su rendimiento en Coapa fue de más a menos, pese a que sumaba minutos dentro del terreno de juego. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el uruguayo dejará a las Águilas con un registro de 16 goles y una asistencia en 60 partidos disputados, 27 de ellos como titular.