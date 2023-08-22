Campeón del mundo habría rechazado jugar en Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo

La Liga Profesional Saudí ha resaltado en los últimos mercado de fichajes por la contratación de múltiples jugadores del futbol europeo; sin embargo, ahora, un futbolista, campeón del mundo en Qatar 2022, habría rechazado una propuesta millonaria que tiene a Cristiano Ronaldo como uno de sus principales estandartes; así lo aseguran diversos reportes.

Se trata de Rodrigo De Paul, futbolista argentino de 29 años de edad, quien habría rechazado una oferta del futbol de Arabia Saudita, de acuerdo con múltiples reportes, encabezados por medios argentinos: Al Ahli ofertaría 32 millones de euros por el mediocampista del Atlético de Madrid; sin embargo, continuaría su carrera en el 'viejo continente' bajo las órdenes de Diego 'Cholo' Simeone.

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De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Rodrigo De Paul tiene un valor de 40 millones de euros y, con relación a lo publicado por el mismo sitio, contrato hasta junio de 2026 con Atlético de Madrid. Anteriormente, en su llegada al conjunto de la capital española, el futbolista movió 35 millones de euros en su traspaso.

Rodrigo De Paul se habría negado a unirse a la plantilla del Al-Ahli que cuenta con figuras como Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Roberto Firmino, entre otras, quienes recientemente su sumaron al equipo para la nueva temporada de la Liga Profesional Saudí; en cambio, el campeón del mundo en Qatar 2022 tendrá como principal objetivo conseguir el título de LaLiga con el conjunto colchonero.

Las figuras en la Liga Profesional Saudí

Además de los futbolistas mencionados anteriormente, elementos como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar Jr., Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Marcelo Brozović, Alex Telles y Sadio Mané, N'Golo Kanté, entre otros, se han sumado a la primera división de Arabia Saudita en las últimas dos ventanas de transferencias.

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