CONFIRMADO: Argentino de Pumas es SUSPENDIDO 3 partidos del Apertura 2026 y se perderá el Clásico Capitalino vs América

La Comisión Disciplinaria dio a conocer una fuerte sanción para un miembro de los Pumas al suspenderlo por tres encuentros del Apertura 2026 por una conducta violenta.

Se trata del preparador físico, Rodrigo Esteban Barrios, integrante del cuerpo técnico que no podrá estar en el banquillo para los siguientes tres encuentros de los Pumas.

¿Por qué sancionaron a Rodrigo Esteban Barrios?

La sanción a Rodrigo Esteban Barrios se debe a lo que pasó en el encuentro de Santos Laguna vs Pumas. Barrios fue expulsado en ese encuentro por lanzar una botella de agua hacia la zona del banquillo rival, lo que provocó el enojo e inició con la bronca entre las bancas de ambos equipos.

Con la sanción, el preparador físico no podrá estar presente en las bancas durante los próximos tres compromisos de Pumas.

Por el momento, Pumas no ha informado de si tendrá alguna sanción Rodrigo Esteban Barrios en la interna del club por la conducta que tuvo durante el encuentro al provocar una pelea y tener una actitud que no representa los valores de la institución.

Los partidos que se pierde son:



Pumas vs Tigres UANL en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:10 horas tiempo del centro de México. Sábado 24 de octubre de 2026.

Puebla vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, Viernes 30 de octubre de 2026.

Pumas vs América en el Estadio Olímpico Universitario, Sábado 7 de noviembre de 2026.

Esteban "Tano" Solari tendrá la ausencia de su preparador fisico para los encuentros, por lo que se espera que en su lugar entre algun asistente y poner a los jugadores en punto para el momento de calentar en los encuentros.

