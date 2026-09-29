ROG Zephyrus DUO: potencia para jugar, crear y mucho más

La computadora que utilizamos todos los días puede ser mucho más que una herramienta para trabajar. Para quienes buscan llevar sus videojuegos, proyectos creativos y actividades profesionales a otro nivel, la ROG Zephyrus DUO propone una experiencia diferente: más espacio para hacer más, sin necesidad de cargar con un escritorio completo.

Su gran protagonista es, sin duda, su diseño de doble pantalla. La idea es tan sencilla como práctica: mientras una pantalla muestra el contenido principal, la segunda puede convertirse en un espacio adicional para consultar información, controlar aplicaciones, seguir una transmisión, revisar herramientas o mantener a la vista aquello que se necesita. Todo dentro del formato de una laptop.

Esta característica resulta especialmente atractiva para los gamers. La ROG Zephyrus DUO permite jugar mientras se aprovecha la segunda pantalla para tener controles de un stream, información adicional o contenido complementario a la vista. También cuenta con diferentes formas de colocar el equipo, incluyendo un modo que permite reproducir el mismo juego simultáneamente en ambas pantallas, una alternativa pensada para compartir la experiencia con alguien más.

Pero su propuesta va mucho más allá del gaming. Quienes trabajan con fotografía, video, animación, diseño o creación de contenido pueden aprovechar el espacio adicional para tener herramientas y materiales disponibles sin interrumpir el flujo de trabajo. De esta manera, la laptop se convierte prácticamente en una estación de trabajo de múltiples pantallas que puede acompañar al usuario fuera de casa.

Y cuando llega el momento de desconectarse, también está preparada para ofrecer una experiencia inmersiva. Sus dos pantallas OLED 3K de 16 pulgadas brindan imágenes brillantes y precisas, mientras que tecnologías como Dolby Vision®, ROG Nebula HDR Display y NVIDIA G-Sync están pensadas para disfrutar tanto de videojuegos como de contenido multimedia con gran calidad visual.

Toda esta experiencia está respaldada por un nivel de rendimiento diseñado para tareas exigentes. La ROG Zephyrus DUO integra hasta un procesador Intel® Core™ Ultra 9 serie 3, convirtiéndose en una opción para quienes necesitan potencia para gaming, creación de contenido, animación y otros procesos de alto desempeño.

Los procesadores Intel® Core™ Ultra están diseñados para funcionar tanto para gaming como edición de video, programación y todo lo que está en el medio. Estos chips otorgan la velocidad para jugar, transmitir en streaming y editar medios con imágenes nítidas, o trabajar con aplicaciones de productividad sólidas, todo sin sacrificar el desempeño.

Además, la Inteligencia Artificial forma parte de la experiencia gracias a sus funciones como Copilot+ PC, que permiten utilizar herramientas para encontrar información, crear y editar imágenes o traducir audio, ayudando a simplificar algunas tareas cotidianas.

En cuanto a la gráfica, tiene hasta una NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, la más capaz para correr juegos AAA sin ninguna complicación y en alta definición.

La ROG Zephyrus DUO llega acompañada de accesorios como el ASUS Pen, una mochila ROG Zephyrus Duo y beneficios como meses incluidos de PC Game Pass y Xbox Game Pass Premium, dependiendo de las condiciones aplicables.

Con un precio que parte de $99,999 MXN y puede alcanzar los $129,999 MXN dependiendo de la configuración, la ROG Zephyrus DUO está dirigida a quienes buscan una computadora capaz de convertirse en su centro de entretenimiento, creación y productividad.

Porque cuando una sola pantalla ya no es suficiente, quizá tampoco necesitas otra computadora: necesitas una nueva forma de utilizar la que ya tienes.

