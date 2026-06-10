Ronaldinho: “No me gusta ver fútbol. 90 minutos es demasiado”

El legendario exjugador de la selección de Brasil y del Fútbol Club Barcelona realizó las declaraciones en el marco de una gira que realizó junto a otras leyendas del equipo culé. Ronaldinho aseguró que, desde que se retiró, no disfruta ver partidos de fútbol. Según el brasileño ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2002™, se aburre y se frustra con algunas intervenciones de los futbolistas actuales.

Ronaldinho fue contundente al referirse a su visión del deporte: "No me gusta ver fútbol. Solo me gusta ver los mejores momentos, 90 minutos es demasiado. A menos que sea una final o un derbi, un partido así". A su vez, indicó que sufre al ver alguno errores que cometen los jugadores dentro de la cancha. "Me pongo nervioso. Uno empieza a pensar: ‘¿Cómo ese tipo pudo errar ese pase?’. Y ahí me empiezo a enojar", aseguró.

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Los números de Ronaldinho con Brasil en la Copa Mundial de la FIFA™

En la previa de lo que será el gran comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, nunca está demás repasar las grandes actuaciones de los campeones mundiales, así como lo fue Ronaldinho, ya que logró levantar el tan deseado trofeo. Sin embargo, fue protagonista en otra edición también y aquí lo repasamos:

Mundial 2002 (Corea del Sur/Japón)

Partidos jugados: 5

Goles: 2 (uno de penal ante China y uno histórico de tiro libre a Inglaterra).

Logros: campeón y elegido en el equipo ideal del torneo.

Mundial 2006 (Alemania)

Partidos jugados: 5

Goles: 0

Asistencias: 1

Llegó a cuartos de final con Brasil.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica y grandes partidos como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

