“Hey, tú jugaste con mi padre”: Lionel Messi y la historia que impactó a todos los aficionados

Tras la victoria de la Selección Argentina por 3-0 sobre Islandia en su último partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Messi volvió a ser protagonista, aunque esta vez fuera de la cancha. Al finalizar el encuentro, el capitán argentino protagonizó un emotivo abrazo y una conversación con Daniel Gudjohnsen. “Hey, tú jugaste con mi padre”, le dijo.

El legado de Leo Messi —con gol incluido ante Islandia— es increíble y queda demostrado con esta increíble historia, que tiene al argentino como protagonista de jugar contra un padre y un hijo. Claro, pues el delantero islandés es hijo de Eidur Gudjohnsen, quien fue su compañero en el Barcelona, un dato realmente increíble y conmovedor.

Lionel Messi en la Selección Argentina|X: Argentina

Lionel Messi y Eidur Gudjohnsen: la historia del padre del nuevo rival de Leo

Messi y Eidur compartieron vestidor en el club catalán entre 2006 y 2010, una etapa repleta de éxitos en la que conquistaron una Liga de España, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una UEFA Champions League y una Supercopa de Europa. Ambos también formaron parte del histórico equipo dirigido por Pep Guardiola que logró el sextete en 2009.

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Eidur Gudjohnsen dejó una huella importante en el futbol de Islandia al convertirse en el primer jugador de su país en ganar la Champions League. Aunque se retiró de la selección en 2013, regresó dos años después para disputar la Eurocopa 2016, donde Islandia sorprendió al mundo al llegar hasta los cuartos de final. No formó parte del 1-1 en Rusia 2018.

"NO ME ACUERDO, ERA CHIQUITO" 🔵🔴



🇮🇸 Lionel Messi contó qué le dijo Daníel Guðjohnsen, hijo de Eiður, quien fue compañero del argentino en sus inicios en Barcelona.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/EE5oma7TPD — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 10, 2026

Ahora Lionel Messi enfrentó a Lionel, su hijo

Daniel Gudjohnsen, actual jugador del Malmö de Suecia, disputó algunos minutos ante la Albiceleste. Además de él, otros dos hijos de Eidur también siguieron el camino del futbol profesional: Andri, delantero del Blackburn Rovers, y Sveinn Aron, atacante que milita en Italia.

El vínculo entre Daniel Gudjohnsen y Leo Messi

Después del partido, Messi reveló cómo fue el encuentro con el joven delantero. “Me preguntó si recordaba quién era y la verdad es que no. Luego me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. Sí recuerdo haberlo visto alguna vez en entrenamientos junto a su padre, pero era muy pequeño. Me sorprendió”, comentó el rosarino.

A pocos días de cumplir 40 años, Messi se alista para disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su longevidad se demuestra con esta historia.

