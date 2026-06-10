Joaquín Beltrán: “Cuando ayudamos a Ronaldinho a buscar casa en Querétaro”

La llegada de Ronaldinho a la Liga BBVA MX dejó historias que todavía siguen apareciendo más de una década después. Durante su etapa en Querétaro, hubo detalles de la vida cotidiana de un futbolista que no dejaba de sorprender. Algunas de esas anécdotas fueron reveladas recientemente por una persona que convivió de cerca con él.

El exfutbolista brasileño, Ronaldinho, llegó a Gallos Blancos en 2014 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más mediáticas que han pasado por el futbol mexicano. Ahora, Joaquín Beltrán, ex presidente de la institución entre 2014 y 2017, recordó algunos momentos poco conocidos de aquella etapa en Querétaro.

Ronaldinho y la peculiar búsqueda de una casa en Querétaro

Joaquín Beltrán reveló que uno de los primeros retos fue encontrar una vivienda que cumpliera con las exigencias del brasileño. Según contó, Ronaldinho quería una casa con muchas habitaciones porque le gustaba estar rodeado de familiares y amigos.

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Además, pidió un jardín amplio para instalar una cancha de bollyfoot. También llevó desde Brasil a su cocinera personal, ya que prefería alimentarse con platillos preparados por alguien de su confianza. Beltrán recordó que las reuniones en su hogar estaban marcadas por la música, las risas y los partidos improvisados con sus seres cercanos.

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Ronaldinho nunca pasó desapercibido en México

Otra anécdota ocurrió cuando el brasileño intentó visitar una plaza comercial para comprar una camisa. La salida terminó antes de comenzar. Apenas descendió del vehículo, decenas de aficionados se acercaron para pedir fotografías y saludos.

De acuerdo con Beltrán, Ronaldinho regresó a casa sin entrar a la tienda. Un día después, el establecimiento abrió antes de su horario habitual para atenderlo de manera privada. Situaciones como esa reflejaban el impacto que tenía su presencia en cualquier lugar de México.

Los números de Ronaldinho con Querétaro

Aunque permaneció poco tiempo en la Liga MX, Ronaldinho dejó huella con Gallos Blancos. El brasileño disputó 29 partidos oficiales, marcó 8 goles y ayudó al club a alcanzar la primera final de Liga MX de su historia durante el Clausura 2015. Además, registró cinco asistencias en ese torneo y fue uno de los jugadores más mediáticos que han llegado al futbol mexicano.