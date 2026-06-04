Sorpresa: la selección de CONCACAF que tiene un plantel más caro que México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México es considerado el “gigante de la Concacaf”, aunque en los últimos años ese mote quedó obsoleto, debido al gran crecimiento que han tenido las selecciones del área, tanto del Norte como del Caribe; prueba de ello, Haití, que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero hay una selección que lo supera en tener el plantel más caro, hecho que generó una gran sorpresa.

Canadá, que perdió a Marcelo Flores por una lesión de rodilla, es la selección de Concacaf que tiene el plantel más caro de la justa veraniega. De acuerdo con Transfermarkt, el país del norte de América tiene un valor de 196.1 millones de euros.

Canadá supera a México en precio; la diferencia es de 2.6 millones de euros.|@canadasoccer

Mientras que la plantilla de la selección azteca vale en el mercado 193.5 millones de euros. Es decir, hay una diferencia de 2.6 millones de euros. Lo anterior en gran medida a que Canadá cuenta con futbolistas valiosos que juegan en las principales ligas del viejo continente.

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Los jugadores más valiosos de México y Canadá

México campechaneó su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con jugadores que militan en la Liga BBVA MX y en el futbol europeo. Estos son los 3 futbolistas más valiosos en el mercado de ambos países.

México



Santiago Gimenez (Milan) – 18 millones de euros Armando González (Chivas) – 15 millones de euros Johan Vásquez (Genoa) – 12 millones de euros.

Canadá



Alphonso Davies (Bayern Múnich) – 40 millones de euros Jonathan David (Juventus) – 30 millones de euros Ismael Koné (Sassuolo) – 25 millones de euros.

La selección que supera en plantilla a México y Canadá

México y Canadá no son los más fuertes en cuestión del valor de la plantilla, ya que hay otra selección de la Concacaf que los supera con creces, como lo es Estados Unidos, que vale 385 millones de euros.

El precio de la selección de las Barras y las Estrellas se debe a los grandes jugadores con los que cuenta, como lo son Christian Pulisic del Milan y Folarin Balogun del Mónaco, quienes en conjunto suman 80 millones de euros.