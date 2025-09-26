Ronaldo rompe el silencio y revela como eran sus descabelladas fiestas en las épocas del Real Madrid
Ronaldo explicó que su vida en la época del Real Madrid, estuvieron acompañadas de alocados viajes para tener fiestas todos los fines de semana sin descanso entre partidos y entrenamientos
El ex futbolista Ronaldo, reconocido entre los mejores de todos los tiempos y hay quienes lo ubican como el mejor de la historia, reveló en una entrevista cómo organizaba y orquestaba fiestas desenfrenadas en su carrera, especialmente cuando jugó en el Real Madrid y creó un vínculo con la ciudad de París como lo hacían ir y venir sin descanso.
Ronaldo, famoso por sus regates, sus dribles imposibles, sus bicicletas que volvían locos a los defensores, pero también por su vida loca explicó que en los tiempos del Real Madrid, cuando jugaba temprano los sábados y tenían por delante descanso, lo aprovechaba para enfiestar en París.
Ronaldo explicó que ancioso por sus fiestas, luego del partido con el Real Madrid, se aventuraba a marcharse a París en un avión privado llegando por la noche a disfrutar; además el domingo disfrutaba de la ciudad parisina entre fiestas y el lunes a las 7:00 am tomaba el primer avión hacia Madrid para llegar a las 9:00 am y reportarse en el entrenamiento que sucedía a las 10:00 am.
Si bien no tenía descanso como era necesario para un tipo de alto rendimiento y que costó al Real Madrid 45 millones de euros en 2002 procedente del Inter de Milán.
Narra Ronaldo Nazario sus hazañas por su locas fiestas
“Iba a entrenar el lunes por la mañana, a las 10 de la mañana, jugué el sábado y luego me fui a París. Pasé el domingo en París y por la noche fui a la fiesta. A las siete de la mañana cogí el avión para Madrid, llegué a las nueve de la mañana con entrenamiento a las 10. Esto lo hice muchas veces”.
“En la ciudad en la que juegas, o haces una fiesta en casa o firmas tu muerte. Entonces me diversifiqué, viajé. Siempre he sido de organizar fiestas, estructurar cosas de alto nivel. Siempre he tenido cuidado de hacer felices a todos”, explicó Ronaldo recientemente.