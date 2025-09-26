Ronaldo rompe el silencio y revela como eran sus descabelladas fiestas en las épocas del Real Madrid

El ex futbolista Ronaldo, reconocido entre los mejores de todos los tiempos y hay quienes lo ubican como el mejor de la historia, reveló en una entrevista cómo organizaba y orquestaba fiestas desenfrenadas en su carrera, especialmente cuando jugó en el Real Madrid y creó un vínculo con la ciudad de París como lo hacían ir y venir sin descanso.

Ronaldo, famoso por sus regates, sus dribles imposibles, sus bicicletas que volvían locos a los defensores, pero también por su vida loca explicó que en los tiempos del Real Madrid, cuando jugaba temprano los sábados y tenían por delante descanso, lo aprovechaba para enfiestar en París.

Ronaldo explicó que ancioso por sus fiestas, luego del partido con el Real Madrid, se aventuraba a marcharse a París en un avión privado llegando por la noche a disfrutar; además el domingo disfrutaba de la ciudad parisina entre fiestas y el lunes a las 7:00 am tomaba el primer avión hacia Madrid para llegar a las 9:00 am y reportarse en el entrenamiento que sucedía a las 10:00 am.

Si bien no tenía descanso como era necesario para un tipo de alto rendimiento y que costó al Real Madrid 45 millones de euros en 2002 procedente del Inter de Milán.

Te podría interesar: El día que Ronaldinho se echó encima a todo Brasil pese a ser un tipo legendario

Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images MADRID, SPAIN - FEBRUARY 19: Champions League 02/03, Madrid; Real Madrid - Borussia Dortmund 2:1; RONALDO/Madrid (Photo by Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Narra Ronaldo Nazario sus hazañas por su locas fiestas

“Iba a entrenar el lunes por la mañana, a las 10 de la mañana, jugué el sábado y luego me fui a París. Pasé el domingo en París y por la noche fui a la fiesta. A las siete de la mañana cogí el avión para Madrid, llegué a las nueve de la mañana con entrenamiento a las 10. Esto lo hice muchas veces”.

“En la ciudad en la que juegas, o haces una fiesta en casa o firmas tu muerte. Entonces me diversifiqué, viajé. Siempre he sido de organizar fiestas, estructurar cosas de alto nivel. Siempre he tenido cuidado de hacer felices a todos”, explicó Ronaldo recientemente.