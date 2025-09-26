deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Nota

Ronaldo rompe el silencio y revela como eran sus descabelladas fiestas en las épocas del Real Madrid

Ronaldo explicó que su vida en la época del Real Madrid, estuvieron acompañadas de alocados viajes para tener fiestas todos los fines de semana sin descanso entre partidos y entrenamientos

1 futbolistas que jugaron real madrid y barcelona ronaldo.jpg
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Internacional
Compartir

El ex futbolista Ronaldo, reconocido entre los mejores de todos los tiempos y hay quienes lo ubican como el mejor de la historia, reveló en una entrevista cómo organizaba y orquestaba fiestas desenfrenadas en su carrera, especialmente cuando jugó en el Real Madrid y creó un vínculo con la ciudad de París como lo hacían ir y venir sin descanso.

Ronaldo, famoso por sus regates, sus dribles imposibles, sus bicicletas que volvían locos a los defensores, pero también por su vida loca explicó que en los tiempos del Real Madrid, cuando jugaba temprano los sábados y tenían por delante descanso, lo aprovechaba para enfiestar en París.

Ronaldo explicó que ancioso por sus fiestas, luego del partido con el Real Madrid, se aventuraba a marcharse a París en un avión privado llegando por la noche a disfrutar; además el domingo disfrutaba de la ciudad parisina entre fiestas y el lunes a las 7:00 am tomaba el primer avión hacia Madrid para llegar a las 9:00 am y reportarse en el entrenamiento que sucedía a las 10:00 am.

Si bien no tenía descanso como era necesario para un tipo de alto rendimiento y que costó al Real Madrid 45 millones de euros en 2002 procedente del Inter de Milán.

Te podría interesar: El día que Ronaldinho se echó encima a todo Brasil pese a ser un tipo legendario

KAL|0_kpus5zzf
Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 19: Champions League 02/03, Madrid; Real Madrid - Borussia Dortmund 2:1; RONALDO/Madrid (Photo by Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Narra Ronaldo Nazario sus hazañas por su locas fiestas

“Iba a entrenar el lunes por la mañana, a las 10 de la mañana, jugué el sábado y luego me fui a París. Pasé el domingo en París y por la noche fui a la fiesta. A las siete de la mañana cogí el avión para Madrid, llegué a las nueve de la mañana con entrenamiento a las 10. Esto lo hice muchas veces”.

“En la ciudad en la que juegas, o haces una fiesta en casa o firmas tu muerte. Entonces me diversifiqué, viajé. Siempre he sido de organizar fiestas, estructurar cosas de alto nivel. Siempre he tenido cuidado de hacer felices a todos”, explicó Ronaldo recientemente.

El exfutbolista Ronaldo Nazário en una conferencia

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×