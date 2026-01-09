logo deportes horizontal
Ronaldo usa el mismo pants que usó Maduro en su detención

Lo que comenzó como una noticia política se volvió fenómeno viral de moda y cultura pop: el pants gris de Nike Tech Fleece que Nicolás Maduro llevaba cuando fue detenido se ha convertido en tendencia mundial… ¡y resulta que Cristiano Ronaldo ya lo había usado antes!

Videos,
Latinos en Estados Unidos

Por:  Azteca Deportes

