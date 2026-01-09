Ronaldo usa el mismo pants que usó Maduro en su detención
Lo que comenzó como una noticia política se volvió fenómeno viral de moda y cultura pop: el pants gris de Nike Tech Fleece que Nicolás Maduro llevaba cuando fue detenido se ha convertido en tendencia mundial… ¡y resulta que Cristiano Ronaldo ya lo había usado antes!
