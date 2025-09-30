Ronda de Comodín: Dodgers arrancan la postemporada con rotación de lujo

Qué diferencia puede hacer un año en el beisbol. En 2024, los Dodgers conquistaron la Serie Mundial a base de creatividad: apenas tres abridores en roles tradicionales y un bullpen que se partió el alma para cubrir las carencias. Hoy, la historia es muy distinta.

La novena angelina inicia su camino en la Ronda de Comodines de la Liga Nacional con lo que quizá sea la rotación más completa que ha tenido en mucho tiempo.

El Juego 1 se disputará este martes, a las 7:00 pm, en el Dodger Stadium, frente a los Rojos de Cincinnati, y el encargado de subir al montículo será nada menos que Blake Snell.

El dos veces ganador del Cy Young llegó en la pretemporada con un contrato de cinco años y 182 millones de dólares, y aunque pasó cuatro meses lesionado, regresó en agosto para firmar números brillantes: efectividad de 2.35 en 11 aperturas.

Snell, la apuesta grande para abrir camino

Snell no enfrentó a los Reds durante la campaña regular, pero la última vez que los retó, en agosto pasado, les lanzó un juego sin hit vistiendo la franela de los Gigantes.

Ahora, el zurdo quiere escribir una nueva página, esta vez con los Dodgers.

“Ellos han cambiado, yo he cambiado, y es postemporada. Va a ser un juego emocionante, como una partida de ajedrez”, dijo el pitcher sobre el reto de abrir la serie.

Su última experiencia en playoffs data de 2022 con los Padres, pero el recuerdo más famoso de Snell en octubre fue en la Serie Mundial de 2020, cuando los Rays lo retiraron en plena joya frente a los Dodgers. Aquella decisión le abrió la puerta al campeonato angelino.

Rotación profunda y con hambre de repetir

El plan de Dave Roberts es claro: Yamamoto abrirá el Juego 2 y, si es necesario, Shohei Ohtani se encargará del tercero.

Tyler Glasnow y Emmet Sheehan estarán listos desde el bullpen, mientras que Clayton Kershaw aguarda para la Serie Divisional si los Dodgers avanzan.

El impacto de la salud fue notable: desde agosto, los abridores de los Dodgers firmaron efectividad de 3.35, la segunda mejor de Grandes Ligas en ese lapso.

Y en septiembre fueron aún más dominantes, limitando a sus rivales a un promedio de bateo de .173.

Con un bullpen que todavía genera dudas, la profundidad en la rotación podría marcar la diferencia. Lo sabe Mookie Betts, quien lo resumió así: “Definitivamente tenemos más profundidad. Eso nos da una oportunidad realmente buena”.

El reto comienza esta noche en Los Ángeles, con un Dodger Stadium listo para vibrar de nuevo con el beisbol de octubre.