Vale 6 millones y aun así no logran encontrarle un buen lugar en el equipo: ni en México ni Europa

A pesar de la calidad de César Huerta, ni la Selección Mexicana ni Anderlecht son capaces de aprovechar su talento. El mexicano cuesta 6 millones de euros en el mercado, pero una sobrecarga muscular aún no le ha permitido regresar en su mejor nivel. El delantero de 24 años acumula 5 partidos siendo titular en Europa, pero no ocupa un lugar fijo dentro del terreno de juego. Por otro lado, Raúl Jiménez se lesionó en Fulham y enciende alarmas .

Si bien es cierto que es una gran noticia que el ‘Chino’ Huerta sea titular en Europa, hay un problema: no tiene bien definida su posición dentro del campo. Dejando de lado el puesto de delantero centro, el exPumas ha pasado por todas las posiciones de ataque: desde extremo izquierdo y derecho, hasta mediapunta. Por otro lado, Guillermo Ochoa sufrió el despedido de su entrenador en Chipre .

Getty Images César Huerta no tiene lugar en Europa ni tampoco en México

Como si fuese poco, Huerta tampoco fue crucial en los partidos donde el Anderlecht consiguió marcar gol, pues no se destacó en asociación o creador de jugada y, mucho menos, anotó o asistió. César lleva ocupando tres posiciones diferentes en sus últimos tres partidos y esto parece no ser suficiente. Ante esta situación, su futuro en Europa y en la Selección Mexicana es una incógnita.

Durante este último tiempo, Huerta se perdió ambos compromisos de la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de septiembre. El exPumas no fue convocado para los amistosos ante Japón y Corea del Sur debido a la lesión muscular que tuvo. Sin embargo, Javier Aguirre tampoco logra dar en la tecla con Huerta y su potencial como futbolista.

¿Hasta cuándo tiene contrato César Huerta en Europa?

El ‘Chino’ aún tiene un largo camino por recorrer en Europa. Llegó a Bélgica a principios de este 2025 y firmó un contrato hasta el 30 de junio del año 2029 con Anderlecht. Sin embargo, esto no quita que el jugador pueda ser transferido o prestado a otro equipo, ya sea de Europa o de México. En Pumas la rompió y allí dio el salto al Viejo Continente con tan solo 24 años.