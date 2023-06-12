Rubens Sambueza sería buscado por dos equipos en México

El regreso de Rubens Sambueza al futbol mexicano estaría cerca, luego de que dos clubes mostraran interés en el argentino que pasó por equipos como América, Toluca, León, Atlético de San Luis, entre otros.

Sambueza, por ahora, se mantiene en el futbol de Argentina. Luego de haber pasado por el club potosino fichó con el Deportivo Maipú de la Segunda División del balompié de su país natal, pero hay dos equipos en México que están buscando que regrese.

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¡Conferencia de prensa de Rubens Sambueza con Diablos Rojos del Toluca!

Rubens Sambueza sería buscado en la Liga de Expansión

De acuerdo a información de medios en Argentina, hay dos equipos de la Liga BBVA Expansión MX que están buscando hacerse de los servicios de Rubens Sambueza. Sin embargo, no se dio el nombre de ninguno de los clubes que buscarían al argentino naturalizado mexicano.

La misma fuente señala que, por ahora, Sambueza está comprometido al cien por ciento con el Deportivo Maipú, buscando conseguir el ascenso a la Primera División de Argentina. Es por eso que, el interés de los clubes de la Liga de Expansión podría quedar en segundo plano, pero habrá que esperar lo que suceda en el mercado de fichajes mexicano.

Nicolas Ibanez de Pachuca y Rubens Sambueza de San Luis durante el partido Atletico San Luis vs Pachuca, correspondiente al partido de Ida de Cuartos de Final del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 11 de Mayo de 2022.|Mexsport

Sambueza ha sido uno de los mejores extranjeros que han pasado por la Liga BBVA MX, pero también uno de los más polémicos. Más allá de su largo andar en la Primera División de México, se le recuerda en mayor parte por lo que hizo en el América, en donde logró ser campeón tanto de la liga como de la Concachampions.

Habrá que esperar lo que suceda en los próximos días, pero el regreso de Rubens Sambueza al futbol mexicano podría darse, aunque sea en la Liga de Expansión y no con ningún equipo de la Liga BBVA MX, como fue en algún momento.

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