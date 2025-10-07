¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
¡Chiquito Sánchez está de vuelta con la Selección Mexicana! Después de quedar fuera en convocatorias anteriores, el mediocampista regresa con hambre de revancha y listo para demostrar su calidad rumbo al Mundial 2026.
¡Chiquito Sánchez está de vuelta con la Selección Mexicana! Después de quedar fuera en convocatorias anteriores, el mediocampista regresa con hambre de revancha y listo para demostrar su calidad rumbo al Mundial 2026.