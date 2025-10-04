¡Mier se transforma en Higuita! Jugada loca en el Tigres vs Cruz Azul | Liga MX 2025
¡Increíble lo que hizo Víctor Mier en el partido entre Tigres y Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! El arquero salió del área con una jugada que recordó al mítico René Higuita, dejando a todos con la boca abierta.
¡Increíble lo que hizo Víctor Mier en el partido entre Tigres y Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! El arquero salió del área con una jugada que recordó al mítico René Higuita, dejando a todos con la boca abierta.