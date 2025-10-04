deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡Mier se transforma en Higuita! Jugada loca en el Tigres vs Cruz Azul | Liga MX 2025

¡Increíble lo que hizo Víctor Mier en el partido entre Tigres y Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! El arquero salió del área con una jugada que recordó al mítico René Higuita, dejando a todos con la boca abierta.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

¡Increíble lo que hizo Víctor Mier en el partido entre Tigres y Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! El arquero salió del área con una jugada que recordó al mítico René Higuita, dejando a todos con la boca abierta.

Cruz Azul
Tigres de la UANL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×