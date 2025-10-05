Salió de América y ahora brilla con un equipo que pelea por el descenso

El futbol mexicano vivió uno de sus momentos más destacados de la Jornada 12 con una jugada que rápidamente se volvió viral. El protagonista fue Bryan Colula, lateral derecho del Mazatlán, quien sorprendió con una anotación espectacular en los minutos finales del duelo ante el Atlético de San Luis. Su gol no solo significó la victoria para los “Cañoneros”, sino que además lo colocó en el centro de atención por su pasado con el América, club donde inició su carrera profesional.

El tanto de Bryan Colula llegó en un momento clave para el Mazatlán, que venía arrastrando una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. Con un remate de volea impecable, el exjugador del América logró vencer al portero Andrés Sánchez y desatar la euforia en el estadio. La anotación, considerada por muchos como la mejor de la jornada, permitió que el equipo sinaloense sumara tres puntos de oro y recuperar confianza en el torneo.

El pasado americanista de Bryan Colula

Formado en las Fuerzas Básicas del América, Bryan Colula fue uno de los jóvenes talentos en los que el club depositó esperanzas durante su proceso formativo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el defensor no logró consolidarse en el primer equipo. La falta de minutos y oportunidades en el conjunto azulcrema lo llevaron a buscar nuevos horizontes en equipos como Alebrijes, Zacatepec y Venados, antes de encontrar su lugar en la Primera División con Necaxa, Xolos y finalmente con el Mazatlán.

Hoy, con su destacada actuación, Bryan Colula demuestra que el tiempo fuera del América le ha permitido madurar futbolísticamente. Su capacidad para incorporarse al ataque y su precisión en jugadas clave lo han convertido en una de las piezas más confiables del esquema cañonero. El golazo que marcó frente a San Luis no solo reivindica su talento, sino también su deseo de seguir creciendo como profesional.

https://x.com/ligabbvamx/status/1974342504653992394?s=46

Además, durante el mismo encuentro, otro exjugador del América también tuvo participación con el Mazatlán: el colombiano Nicolás Benedetti, conocido como “El Poeta del Gol”. A diferencia de temporadas anteriores, Benedetti ha logrado mantenerse activo y libre de lesiones, aportando creatividad y visión al mediocampo del equipo.

Con esta victoria y la destacada actuación de Bryan Colula, el Mazatlán vuelve a posicionarse en la tabla general. El exjugador del América ha sabido aprovechar la oportunidad para consolidarse como figura del equipo, y su nombre comienza a sonar con fuerza entre los mejores laterales del torneo.

