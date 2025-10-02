deportes
San Francisco 49 ers vs Los Angeles Rams: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Semana 5 de la NFL

Duelo californiano en el jueves por la noche de la semana 5 de la NFL entre dos equipos que vienen con marca ganadora (3-1) desde el SoFi Stadium.

Rams vs 49ers
Erick De la Rosa
Ritual NFL
Partidazo para este jueves por la noche de la temporada 2025-2026 de la NFL. Dos franquicias californianas se verán las caras en el espectacular SoFi Stadium; Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers. Para este duelo, ambos conjuntos llegan con marca positiva con un 3-1, por lo que un claro favorito no está definido.

Es cierto que Los Angeles llega con ventaja por ser local y también por las bajas sensibles que tendrá San Francisco para este duelo. Brock Purdy; su mariscal de campo titular no pudo recuperarse de una lesión por lo que fue descartado, además, ni Ricky Pearsall, Jauan Jennings ni Jordan Watkins estarán disponibles para los 49ers.

San Francisco 49ers (Pertenece a NFL)
Los Angeles Rams (Pertenece a NFL)
