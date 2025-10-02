San Francisco 49 ers vs Los Angeles Rams: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Semana 5 de la NFL

Partidazo para este jueves por la noche de la temporada 2025-2026 de la NFL. Dos franquicias californianas se verán las caras en el espectacular SoFi Stadium; Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers. Para este duelo, ambos conjuntos llegan con marca positiva con un 3-1, por lo que un claro favorito no está definido.

Es cierto que Los Angeles llega con ventaja por ser local y también por las bajas sensibles que tendrá San Francisco para este duelo. Brock Purdy; su mariscal de campo titular no pudo recuperarse de una lesión por lo que fue descartado, además, ni Ricky Pearsall, Jauan Jennings ni Jordan Watkins estarán disponibles para los 49ers.