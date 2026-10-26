Esta es la sanción que recibiría Cruz Azul al finalizar el Apertura 2026

El semestre de Cruz Azul en general ha sido bueno, los resultados han llegado en semanas recientes y faltan 3 jornadas donde se quieren apoderar del liderato. Sin embargo, algunos aficionados se mostraron preocupados al ver que La Máquina no ha cumplido con la regla de menores. Este es el panorama que tiene el equipo de Joel Huiqui en dicha situación.

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¿Cuántos minutos le faltan a Cruz Azul para cumplir con la regla de menores?

El conjunto celeste está en plena disputa por lo más alto del Apertura 2026, pero aún no cumplen con la regla de menores. Esta dinámica le exige a los clubes de la Liga BBVA MX a utilizar muchachos mexicanos nacidos en el 2004 o antes, durante 1170 minutos durante todo el semestre. En ese sentido, Cruz Azul todavía resta de 205 minutos de alguno de sus juveniles en cancha para cumplir con la exigencia.

Entonces, el cuerpo técnico debe cumplir con dichos requisitos, que lucen bastante sencillos de administrar. Aunque se debe tomar en consideración que la regla no te permite sumar más de 225 minutos por fecha, para que se tenga un proceso durante todo el semestre y no se haga todo de “trancazo”. En ese sentido, el equipo debe pensar en esta parte al finalizar el torneo.

Los elementos que le han aportado su granito de arena al equipo en este rubro tienen como principal figura a Luka Romero, quien nació en el 2004. Pero el resto de nombres de los juveniles de Cruz Azul son Jorge Rodarte, Ariel Castro, Iván Silva, Javier Suárez, Josué Díaz y Emilio Castañeda.

¿Qué pasa si Cruz Azul no cumple con la regla de menores?

Pese a que no parece que exista un verdadero problema para Cruz Azul en lo que falta de la fase regular (León, Tigres y Chivas), los celestes o cualquier otro club que no cumpla con la Regla de Menores tendrá que pagar sus faltas con 3 unidades y posibles multas económicas. Es por eso que resulta importante cumplir con lo que se requiere, pues la pérdida de puntos le quitaría un probable liderato al equipo.