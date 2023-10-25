De la mano de Santiago Giménez el Feyenoord vence a la Lazio | Champions League

Final del partido con una actuación brillante para el Feyenoord frente a la Lazio en una compromiso en el que no faltaron goles y Santiago Giménez dijo presente.

El juego empezó muy movido, intenso y con ambos equipos queriendo tener la posesión de balón, sin embargo, fue el Feyenoord quien mantuvo más la pelota y fue el primer equipo en tener la primera jugada de peligro, en dicha jugada participó Santiago Giménez, pero no remató de la mejor manera.

Posteriormente, llegó la segunda oportunidad para el mexicano en donde no perdonó y marcó el primer gol de la noche para el Feyenoord de dos más que hicieron.

El partido estaba a favor del equipo de Rooterdam y gracias a un buen futbol, llegó el segundo a su favor con ayuda de Ramiz Zerrouki.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 74, Santiago Giménez estuvo en el lugar y momento correcto para que el balón le llegara a sus pies y solo tendría que empujar el esférico para marcar el tercer del Feyenoord y su doblete en un debut histórico.

Para el minuto 83, un penal a favor de la Lazio abria la esperanza, Pedro no falló y puso el 1-3 del partido.

Con este resultado, el Feyenoord es primer lugar del Grupo E de la Champions con 6 unidades, en un momento el Atlético de Madrid se enfrentará al Celtic para volver al primer puesto.

El Feyenoord De Santiago Giménez se enfrenta a la Lazio en el partido correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Champions League en el Stadion Feijenoord, más conocido como De Kuip en Países Bajos.

Un compromiso del Grupo E de la Fase de Grupos de la Champions que tendrá su hora de inicia a las 10:45 hora centro del tiempo de México.

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Min83: Pedro (Lazio) ejecuta con frialdad un penalti y marca disparando con precisión junto al palo izquierdo.

Min74: ¡Gol! Santiago Tomás Giménez (Feyenoord) aprovecha un rebote en el área y anota junto al palo derecho. El marcador es 3:0.

¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!

Min45+2: Calvin Stengs pasa a Ramiz Zerrouki (Feyenoord), que manda un gran disparo desde el borde del área. El balón entra por la escuadra izquierda. ¡Fabuloso gol! El marcador es 2:0.

Min31: Santiago Tomás Giménez (Feyenoord) se interpone y recibe un pase brillante para enganchar un preciso disparo que bate al portero. El balón entró por la esquina inferior izquierda.

Min10: ¡Gran ocasión de Santiago Tomás Giménez (Feyenoord)! Salta en el área pequeña y remata de fuerte cabezazo. Se marcha desviado por el poste derecho.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

El Feyenoord y la Lazio se enfrentaron la temporada pasada en la fase de grupos de la UEFA Europa League con el equipo local ganando en ambas ocasiones (4-2, Feyenoord 1-0).

Esta es la segunda vez que el Feyenoord y Lazio se enfrentarán en la Champions League con el equipo neerlandés permaneciendo invicto contra los italianos.

El Feyenoord ha ganado sus últimos dos partidos en casa en este certamen y podría ganar tres consecutivos por primera vez si vence a la Lazio.

Por otro lado, Lazio está invicta en su últimos ocho partidos de la fase de grupos de la Champions League (3 victorias y 5 empates), es su mayor racha en la competición.

Ahora con su triunfo ante el Celtic 2-1 podrían ganar partidos consecutivos fuera de casa en la compleción por primera vez desde octubre de 1999.

La Lazio lleva 21 partidos encajando gol en la Champions, esta es la mayor racha vigente encajando entre los equipos de la competición.

En el Grupo E, el Atlético de Madrid lidera con 4 puntos, sin embargo, está empatado con la Lazio, el Feyenoord les pisa los talones con tres unidades, mientras que el Celtic no ha podido sumar puntos.

El próximo juego de Champions para los de Giménez será frente al Lazio, de nuevo, pero esta vez en el Olímpico de Roma con los italianos de local.

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