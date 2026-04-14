Santiago Gimenez recibe en Milan un salario 200 veces mayor al que percibía en Cruz Azul

A pesar de que Santiago Gimenez se ha perdido varias convocatorias en la Selección Nacional de México por lesión, está claro que es uno de los mejores jugadores mexicanos de los últimos años. Pues el delantero ya supo brillar en la Liga BBVA MX con el Cruz Azul y también en Europa con el Feyenoord y el Milan. Con este último tiene un salario altísimo.

Mientras que hay un delantero con mejores números que Santi Gimenez, el futbolistas del AC Milan recibe un sueldo 200 veces más alto en Italia que lo que ganaba en México cuando jugaba para La Máquina. De acuerdo a Capology, sitio especializado en finanzas en el futbol, “El Bebote” hoy gana 4.6 millones de euros por temporada.

Santiago Gimenez tenía un salario de juvenil cuando estaba en Cruz Azul

Lejos de los más de 4,600,000 de euros que gana con el AC Milan de la Serie A en la actualidad, Santi Gimenez tenía un salario de juvenil cuando estaba dando sus primeros pasos en Cruz Azul. Según el mencionado sitio, el delantero mexicano tenía un sueldo de apenas 16,000 euros por año con La Máquina.

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Cruz Azul ganó una fortuna gracias a Santi Gimenez

Gracias a su venta al Feyenoord y las posteriores operaciones en el mercado de fichajes, Cruz Azul ganó más de 10 millones de dólares con Santiago Gimenez. El delantero que hoy tiene 24 años le dejó una suma de dinero altísima a las arcas del club de La Noria.

Los números de Santiago Gimenez en Cruz Azul y Milan

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos son los números de Santiago Gimenez jugando para Cruz Azul y para el Milan:

Santiago Gimenez en el Cruz Azul:

Partidos jugados: 105

Encuentros como titular: 55

Goles convertidos: 21

Asistencias aportadas: 10

Títulos ganados: 5 (Copa MX Apertura 2018, Supercopa MX 2019, Liga MX Clausura 2021, Campeón de Campeones 2021 y Supercopa 2022).

Santiago Gimenez en el Milan: