Santi Gimenez confesó si realmente Hormiga González debería aprenderle algo como delantero

Mientras que se conoció que Santi Gimenez mira algunos partidos de las Chivas de Guadalajara, ahora el “Chaquito” rompió el silencio respecto al crecimiento futbolístico que registra la Hormiga González y reveló si realmente el delantero de la escuadra tapatía puede aprenderle algo como delantero o no. Su respuesta emocionó a muchos.

Aunque Santiago Gimenez no pudo festejar el título de Cruz Azul por una curiosa razón, sí ha seguido a menudo los resúmenes de los partidos del Clausura 2026. Por eso pudo opinar con conocimiento de causa sobre la actualidad del canterano de las Chivas de Guadalajara. El actual atacante del AC Milan analizó las condiciones de la Hormiga en conferencia de prensa.

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¿Qué dijo Santi Gimenez sobre la Hormiga González

El “Bebote” decidió abordar la situación desde una perspectiva de compañerismo en el eje del ataque y confesó que el aprendizaje dentro del terreno de juego debe ser mutuo y descartó cualquier postura de superioridad. “Yo siento que él me puede aprender mucho pero yo también le puedo aprender muchísimo a él”, sentenció el delantero de la Selección Mexicana.

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Gimenez sepultó el debate sobre si el crack de 23 años se encuentra en un peldaño inferior o cosas similares. “Creo que es un delantero que está encendido, tiene un olfato goleador increíble. Si bien no he seguido mucho los partidos por tema de horarios y eso, siempre trato de ver resúmenes. Cada que veo los resúmenes, la Hormiga hace gol”, expresó Santi casi entre risas.

"Cada que veo resúmenes, la hormiga hace gol"🤩🇲🇽⚽ pic.twitter.com/RZRn5BvtN3 — Claro Sports (@ClaroSports) May 29, 2026

Santi Gimenez asegura que la Hormiga González tiene olfato de goleador

Gimenez reconoció que sigue la actividad del delantero mediante los resúmenes de los encuentros de la Liga MX. El futbolista de 25 años resaltó que la Hormiga se mantiene encendido y auguró un futuro sumamente prometedor para el atacante tapatío. Aunque compitan por un puesto como titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, quedó demostrado el cariño mutuo.

Además, aseguró que hay mucho compañerismo en la concentración de la Selección Nacional de México. “La Hormiga es un gran delantero, tiene un futuro increíble. Yo que tengo un poco más de edad, lo único que quiero es que le vaya muy bien, voy a estar para él para lo que necesite. A ver, somos mexicanos, somos familia y yo quiero lo mejor para él”, sostuvo.