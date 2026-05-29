Estrella de la Selección Mexicana confirma que mira siempre los partidos de Chivas

Santiago Gimenez ya se encuentra en México para sumarse a la preparación de la Selección Nacional de cara al debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero del AC Milan se encuentra enfocado en la justa mundialista, evento que buscará aprovechar para relanzar su carrera luego de una temporada apática en Italia. Sin embargo, el ‘Bebote’ sorprendió a propios y a extraños al revelar que sigue la temporada de Chivas cada vez que tiene tiempo libre.

Santi Gimenez revela que sigue la campaña de Chivas

Gimenez pasó por conferencia de prensa tras sumarse al Centro de Alto Rendimiento y allí fue cuestionado sobre la competencia que existe en el ataque de la Selección Mexicana. A la hora de responder, el canterano de Cruz Azul vio la oportunidad para elogiar a uno de sus compañeros: Armando González, quien se ha ganado la convocatoria gracias a su gran temporada en Guadalajara. Y, el propio Santi, reveló que está al tanto del conjunto rojiblanco.

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“Si bien no he seguido mucho los partidos por el tema de horarios y eso, siempre trato de ver resúmenes y cada que veo los resúmenes la Hormiga hace gol”, fue lo que comentó Gimenez entre risas. Luego complementó: “Entonces es un gran delantero, tiene un futuro increíble”. Si bien es cierto que sus declaraciones sobre González cayeron muy bien, ciertos aficionados pusieron en duda su fanatismo por Cruz Azul.

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¿Santi Gimenez es 'ChivaHermano'? La reacción de la afición rojiblanca

“Santi es chiva hermano. Algo se tendrá que mover en los estatutos para que pueda jugar aquí”, fue lo que expresó un aficionado rojiblanco tras conocerse las declaraciones de Gimenez. Sin embargo, la mayoría de fanáticos del Guadalajara creen que la ‘Hormiga’ González está en un mejor nivel en la actualidad y que el ‘Bebote’ no mejoraría la delantera de Gabriel Milito.

Santi es chiva hermano.



Algo se tendrá que mover en los estatutos para que pueda jugar aquí pic.twitter.com/co7j7znFhI — Whalleyismo🇲🇽 (@LDCCLDC) May 29, 2026

El futuro de Santiago Gimenez: ¿Qué pasará tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Cabe destacar que Santi Gimenez tiene contrato vigente con el Milan hasta junio de 2029, sin embargo, todos los caminos apuntan a que dejará el cuadro rossonero una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mexicano de 25 años cerró la temporada sin goles convertidos y en Italia buscarían refrescar al equipo con nuevos refuerzos para buscar la clasificación a la UEFA Champions League.

Equipos como Tottenham, Brentford y Sunderland se han interesado en los servicios de Gimenez. Es un hecho que tendrá ofertas sobre la mesa durante el mercado de verano y el mismo futbolista cree que un cambio de aires podría ser beneficioso para su carrera ahora mismo. De todos modos, un regreso a la Liga BBVA MX es imposible en la actualidad, por lo que solamente se tratan de suposiciones de la misma afición.

