Santiago Gimenez no pudo festejar el título de Cruz Azul por este triste motivo

Cruz Azul logró ganar el Clausura 2026 y con eso obtuvo millones de dólares. Sin dudas fue uno de los mejores momentos de los últimos años para la afición cementera. Dentro de ese grupo también se encuentra Santiago Gimenez, el delantero que ya se encuentra concentrando con la Selección Nacional de México. A pesar de ser hincha, no pudo celebrar como quiso.

Resulta que al margen de los festejos y las burlas de Cruz Azul a Pumas tras ganar la Liga BBVA MX, el delantero de la Selección Mexicana explicó en conferencia de prensa la razón por la que no pudo festejar la consagración de su ex equipo como lo hubiera querido realmente.

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Lo que dijo Santiago Gimenez sobre el título que ganó Cruz Azul y sus festejos

“Me puse muy feliz. Fue una alegría inmensa, estuve despierto hasta las 6 AM en Milán para ver a Cruz Azul campeón. Como bien saben, soy azul de corazón desde niño”, comenzó diciendo el futbolista con pasado en la Máquina Celeste. Sin embargo, hubo algo que empañó sus festejos y una gran razón por la que no pudo celebrar al máximo ni postear nada en redes sociales.

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A raíz de eso seguramente muchos se preguntarán por qué no publicó nada en su cuenta de Instagram para celebrar la Décima de su amado equipo. Pero Santi Gimenez dejó en claro la razón. “Lamentablemente se juntó con la eliminación del Milan de Champions, por lo que no pude celebrar o festejar el triunfo por redes sociales”, explicó el delantero.

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La historia de Santiago Gimenez y Cruz Azul

El canterano de Cruz Azul estuvo casi cinco temporadas con los cementeros en la Liga MX. Disputó un total de 105 partidos, marcando 21 goles y aportando 10 asistencias. Tras sus buenos rendimientos fue vendido al Feyenoord por la suma de 6 millones de euros. Fue en el equipo de los Países Bajos donde explotó su máximo potencial.

Tras dos años y medio brillando en el club neerlandés, Santi Gimenez fue vendido en 37 millones de euros al Milan, aunque hoy no logra destacar allí. Su equipo vive un duro presente estando lejos de ser de los mejores de Italia y por eso no pudo festejar el título del Cruz Azul.

