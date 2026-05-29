Santi Gimenez acepta ser el suplente de Raúl Jiménez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Santi Gimenez tuvo poca actividad en los últimos meses con el AC Milan por una lesión de tobillo y ahora no tiene un lugar asegurado en la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero confía en ganarse un lugar entre los últimos 26 convocados y para ello necesita tomar ritmo, acumular minutos. La cuestión está en que sabe que, de llegar a la lista final, no será titular.

El ariete de los “rossoneros” fue cuestionado por David Medrano sobre su posición dentro de la Selección Mexicana y Gimenez asintió cuando se le dijo que sería suplente. Con 25 años, su mentalidad es la de un veterano que prioriza el equipo sobre la individualidad.

“Sí, hay que estar preparados si te tocan 90, 45, 10 o 15 minutos hay que estar preparados”, respondió Gimenez. “Al que le toque jugar hay que apoyarlo porque esto no es de individualidades y hay que apoyar al que le toque estar”.

Listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 👀



Santiago Gimenez apunta para cumplir el sueño... tras quedarse fuera en Qatar 2022.#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/wCwmapkNnz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 29, 2026

Los cuatro delanteros que apuntan a ser parte de la lista final son Raúl Jiménez, Santi Gimenez, Armando González y Guillermo Martínez. Además, Julián Quiñones puede jugar en las tres posiciones de ataque por lo que su versatilidad es una ventaja.

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Santi Gimenez elogia el trabajo de “Chicharito” Hernández con “Hormiga” González

La competencia por un puesto en la delantera de la Selección Mexicana es bastante cerrada. Para Gimenez, es bueno tener competencia y gente nueva en el equipo azteca. Además, considera que Javier “Chicharito” Hernández hizo un gran trabajo como mentor de Armando “Hormiga” González.

Santi Gimenez elogia el trabajo de “Chicharito” Hernández con “Hormiga” González|Instagram: Chivas

"Es importante traer gente nueva a la Selección, la Hormiga es un jugadorazo. No me ha tocado verlo en vivo, pero es un gran jugador”, dijo Giménez. “Chicharito formó a un gran jugador, siempre está ahí olfateando el gol y qué bueno que aparezcan buenos delanteros".

Durante el último año, “Hormiga” González jugó 35 partidos con las Chivas y logró anotar 24 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Además, consiguió su primer gol con la Selección Mexicana contra Islandia.