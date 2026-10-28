ÚLTIMA HORA: Santiago Gimenez consigue su primera titularidad tras 5 meses de estar en la banca

Santiago Giménez esta cerca de cumplir dos meses como jugador del Porto y este miércoles 28 de octubre del 2026, disputará su primer partido como titular con el equipo, tras una racha de 5 meses de entrar de cambio o quedarse en la banca con la Selección Mexicana y el equipo portugues.

El entrenador Francesco Farioli, decidió darle la confianza al mexicano y Santiago Gimenez inicia de titular en el encuentro entre Porto vs Académico de Viseu correspondiente a los Cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

La alineación del Porto

Francesco Farioli decidió rotar en su alineación y los titulares para el encuentro son:

Portero: Ramos

Defensas: Pérez, Smalling, Prpic

Mediocampistas: Fernandes, Fofana, Varela, In-beom y Souza

Delanteros: Mec y Giménez

O nosso 11 💪🔵⚪ https://t.co/9WITs7htQb — FC Porto (@FCPorto) October 28, 2026

Será el primer encuentro como titular del mexicano en el que tendrá que aprovechar para mostrar su mejor nivel al ser un partido en el que el entrenador prefirió hacer rotaciones, ver a los jugadores que normalmente estan en la banca y que pueden empezar a competir por un lugar en el once inicial.

Prueba clave para Gimenez que debe de aprovechar y empezar a terminar con su mala racha con el gol.

El último juego que tuvo Santiago Gimenez como titular

El último encuentro en el que fue titular Giméne fue el pasado 24 de mayo, cuando jugaba con el Milan, enfrentanto al conjunto del Bologna en la Jornada 38 de la temporada 2025/26 de la Serie A.

Santiago asistió a Alexis Saelemaekers para poner el único tanto a su favor, pero salió de cambio al minuto 46.