Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: Santiago Gimenez consigue su primera titularidad tras 5 meses de estar en la banca

Santiago Gimenez recibe su primera oportunidad de ser titular con el conjunto del Porto y termina una racaha de 5 meses de no inicar el encuentro

santiago-gimenez-nueva-posicion-porto-criticas.jpg
|Instagram: Santiago Giménez

Escrito por: Iván Vilchis

Santiago Giménez esta cerca de cumplir dos meses como jugador del Porto y este miércoles 28 de octubre del 2026, disputará su primer partido como titular con el equipo, tras una racha de 5 meses de entrar de cambio o quedarse en la banca con la Selección Mexicana y el equipo portugues.

El entrenador Francesco Farioli, decidió darle la confianza al mexicano y Santiago Gimenez inicia de titular en el encuentro entre Porto vs Académico de Viseu correspondiente a los Cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

La alineación del Porto

Francesco Farioli decidió rotar en su alineación y los titulares para el encuentro son:

Portero: Ramos
Defensas: Pérez, Smalling, Prpic
Mediocampistas: Fernandes, Fofana, Varela, In-beom y Souza
Delanteros: Mec y Giménez

Será el primer encuentro como titular del mexicano en el que tendrá que aprovechar para mostrar su mejor nivel al ser un partido en el que el entrenador prefirió hacer rotaciones, ver a los jugadores que normalmente estan en la banca y que pueden empezar a competir por un lugar en el once inicial.

Prueba clave para Gimenez que debe de aprovechar y empezar a terminar con su mala racha con el gol.

El último juego que tuvo Santiago Gimenez como titular

El último encuentro en el que fue titular Giméne fue el pasado 24 de mayo, cuando jugaba con el Milan, enfrentanto al conjunto del Bologna en la Jornada 38 de la temporada 2025/26 de la Serie A.

Santiago asistió a Alexis Saelemaekers para poner el único tanto a su favor, pero salió de cambio al minuto 46.

Tags relacionados
Mexicanos por el mundo Santiago Gimenez

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:50 p. m.
FLUMINENSE VS INTERNACIONAL FECHA.jpg

⁠Brasileirao| Fluminense vs internacional

4:20 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
BAHÍA VS SAO PAULO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Bahía vs Sao Paulo

6:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
CONFERENCIA DE PRENSA CANELO VS MBILLI .jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian M’bili Conferencia de Prensa

12:00 p. m.
29 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:50 p. m.
29 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
29 OCT
VASCO DA GAMA VS FLAMENO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Vasco vs Flamengo

4:50 p. m.
29 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 OCT
CEREMONIA DE PESAJE CANELO VS MBILLI.jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian M’bili Ceremonia de Pesaje

12:00 p. m.
30 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
30 OCT
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

4:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro Live Previo

5:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro EN VIVO

6:46 p. m.
30 OCT