Santiago Giménez lesiona a refuerzo del Milán durante entrenamiento; ¿cuál es su estado de salud?

La estadía de Santiago Giménez , futbolista mexicano, en el Milán de Italia, no ha sido la mejor. Ahora, se ha dado a conocer que, durante el entrenamiento de este jueves, el Bebote lastimó de gravedad a unos de los refuerzos del club para la temporada 2025 - 2026 de la Serie A.

Santiago Giménez no ha tenido el éxito esperado con el Milán de Italia, pues lejos de ser un titular habitual en la institución, ha tenido que comer banca en algunos encuentros. Ahora, surge un nuevo problema que lo involucra directamente junto a una de las estrellas de la escuadra en turno.

¿Cuándo llegó Santiago Giménez al Milán?

Luego de haber brillado con creces en el balompié de los Países Bajos al convertirse en uno de los mejores jugadores del Feyenoord, Santiago Giménez dio el salto a la Serie A luego de que el Milán lo fichara a inicios de este año a cambio de 32 millones de euros, según Transfermarkt.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez en el Milán?

La etapa de Santi en el Milán ha sido un tanto complicada, pues después de poco más de seis meses en la institución el mexicano acumula un total de 1,059 minutos distribuidos en 21 compromisos, mismos en donde registra seis anotaciones y cuatro pases a gol.

¿A qué jugador lesionó Santiago Giménez en el entrenamiento?

Fue durante la última conferencia de prensa que el técnico del Milán, Massimiliano Allegri, confirmó que, derivado de un choque en el entrenamiento de este jueves con Santiago Giménez, el futbolista turco Ardon Jashari tuvo una fractura de peroné derecho que lo alejará de las canchas durante un tiempo indefinido.

Vale mencionar que Ardon Jashari fue uno de los refuerzos estelares que el Milán adquirió para la temporada 2025 - 2026 de la Serie A, pues según Transfermarkt el club en turno desembolsó 36 millones de euros al Brujas por el futbolista de 23 años de edad.