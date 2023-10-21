ÚLTIMA HORA: Santiago Giménez enciende las alarmas en el Feyenoord tras salir lesionado

El mexicano que juega en el Feyenoord, Santiago Giménez es la sensación en el futbol mundial, ya que algunos lo consideran como uno de los mejores delanteros del mundo sub23.

El día de hoy, Giménez disputó el partido correspondiente a la jornada 9 con su equipo ante el Vitesse en el Stadion Feijenoord, casa del Feyenoord, en donde Giménez tuvo una buena presencia en el compromiso.

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¿Qué le pasó a Giménez?

Hoy en el juego de local, el mexicano fue uno de los jugadores a seguir en el encuentro, ya que primero, marcó un golazo dentro del área para poner el 2-0 a favor de su equipo en el minuto 37, posteriormente metió una asistencia para su compañero Lutsharel Geertruida en el minuto 49, y en el minuto 66 Santi tuvo que salir de cambio debido a una molestia.

El mexicano salió caminando sin necesidad de que el carrito de las desgracias entrara al campo de juego. No es nada grave, sin embargo sorprendió la decisión del técnico en sacarlo.

En su lugar, entró el japonés Ayase Ueda quien tuvo minutos en el encuentro en donde su equipo se llevó la victoria de 4 por 0. Este último tuvo la oportunidad de marcar el quinto del partido pero, para su mala fortuna, pegó en el travesaño al minuto 86.

A cuatro dias de su posible debut en Champions League, el técnico decidió no arriesgar al mexicano.

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