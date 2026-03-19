Javier Aguirre NO podrá contar con Santi Gimenez y este es el motivo: todas las convocatorias que se ha perdido

La Selección Nacional de México ya tiene 13 bajas para la próxima Fecha FIFA donde se enfrentará a Portugal y Bélgica. Pero sin dudas una de las que más preocupa al cuerpo técnico de Javier Aguirre es la de Santi Gimenez, pues el delantero del AC Milan ya se ha perdido más de una convocatoria y hay muchas dudas sobre cómo llegará al mes de junio.

A pocos meses para la Copa Mundial de la FIFA y mientras el Estadio CDMX luce genial para el torneo, México tiene muchos problemas para resolver y uno de ellos es el de la pelea por el centro del ataque. El “Vasco” Aguirre ha citado a Raúl Jiménez y el segundo y tercer lugar parece estar peleado por tres delanteros distintos, mientras Santiago Gimenez no mejora.

Santi Gimenez podría dejar Milan en invierno|Crédito: Santiago Gimenez / FB

Todas las convocatorias en las que Javier Aguirre no pudo convocar a Santi Gimenez en México

Noviembre de 2025 – luego de la doble jornada de octubre donde tuvo algunos minutos, Santi Gimenez no pudo estar frente a Uruguay (empate 0-0) y contra Paraguay (derrota 1-2) debido a que hacía muy pocos días había sentido los primeros indicios de una lesión compleja en su tobillo.

TE PUEDE INTERESAR:



Enero y febrero de 2026 – al margen de que solo fueron citados futbolistas del futbol local de México, de igual manera el “Vasco” Aguirre no habría podido convocar a Santiago Gimenez aunque estuviera permitido. “El Bebote” seguía lesionado y sabiendo todo lo que le deparaba por la operación de su tobillo.

Marzo de 2026 – ya con los que seguramente irán al Mundial 2026, Javier Aguirre no pudo contar con Santi Gimenez porque está en la última parte de su recuperación y el AC Milan prefiere que se quede en Italia haciendo el tratamiento correspondiente mientras ellos siguen sus entrenamientos.

Santi Gimenez, entre la lesión y los delanteros que lo complican en México

La lesión que le demandó una cirugía en el tobillo y que le provoca no jugar desde hace casi 5 meses (último partido el 28 de octubre), podría ocasionarle perderse el Mundial. Pues Santi Gimenez ahora compite contra Germán Berterame y la Hormiga González por dos lugares en la lista definitiva del “Vasco” Aguirre y su actualidad es la peor entre los tres.