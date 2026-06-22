Mientras Lionel Messi gana 28 millones, el salario que tendría Santiago Gimenez en la MLS

Santiago Gimenez podría tener una puerta abierta para dejar el AC Milan y regresar al continente americano. El delantero mexicano aparece en el radar de Orlando City, equipo de la MLS que estaría dispuesto a realizar una fuerte inversión para convencerlo de salir de Europa.

El interés toma mayor relevancia por el contexto económico de la liga estadounidense. La MLS atraviesa una etapa de contratos millonarios y Lionel Messi es el mejor ejemplo: el argentino percibe 28,3 millones de dólares de compensación garantizada con Inter Miami, de acuerdo con la guía salarial 2026 de la MLS Players Association.

Lionel Messi, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Cuánto ganaría Santiago Gimenez en Orlando City

De acuerdo con la información publicada en las últimas horas, Orlando City tendría en carpeta a Santiago Gimenez como uno de sus objetivos para reforzar el ataque. La franquicia de la MLS estaría dispuesta a ofrecerle al mexicano un salario aproximado de 4,6 millones de dólares anuales, una cifra que lo colocaría entre los futbolistas mejor pagados del club.

TE PUEDE INTERESAR:



El movimiento no sería sencillo. Gimenez tiene contrato vigente con el AC Milan y su salida dependería de una negociación directa con el conjunto italiano. Sin embargo, la MLS ya demostró que puede competir con ofertas salariales altas cuando busca nombres de impacto internacional.

La posible propuesta también marcaría un cambio fuerte para el delantero mexicano, quien llegó a Italia con la intención de consolidarse en una de las ligas más importantes de Europa. Por ahora, el interés de Orlando City aparece como una posibilidad de mercado, pero no como una operación cerrada.

Crédito: Mexsport

Cuánto gana Lionel Messi en Inter Miami

La comparación con Messi permite dimensionar el crecimiento económico de la MLS. Según la MLS Players Association, el argentino tiene un salario base de 25 millones de dólares y una compensación garantizada de 28,333,333 dólares en Inter Miami para la temporada 2026.

Esa cifra lo mantiene como el futbolista mejor pagado de toda la liga. Incluso, está muy por encima de otras figuras internacionales que también llegaron a Estados Unidos en los últimos años como Heung-min Son o Marco Reus.

En el caso de Santiago Giménez, la cifra que manejaría Orlando City está lejos del salario de Messi, pero sería una oferta considerable para un futbolista mexicano que todavía se encuentra en edad de competir en Europa.

Santiago Gimenez podría ser una opción para Genaro Gattuso en la Lazio.|Santiago Gimenez

Santiago Gimenez, entre Europa y la MLS

Por ahora, el ‘Bebote’ sigue perteneciendo al AC Milan. El interés de Orlando City todavía se mantiene en el terreno de los reportes y no existe una confirmación oficial sobre una oferta aceptada por el club italiano.

Sin embargo, la cifra salarial que se menciona muestra el poder económico de la MLS. Mientras Lionel Messi gana más de 28 millones de dólares por temporada en Inter Miami, Orlando City podría poner sobre la mesa alrededor de 4.6 millones anuales para tentar al delantero mexicano.

La decisión final dependerá del proyecto deportivo, del Milan y del propio Santiago Giménez. Lo cierto es que la MLS vuelve a aparecer como una liga capaz de competir por nombres importantes, incluso cuando se trata de futbolistas mexicanos con mercado en Europa.