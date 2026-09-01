¡A zapes! Así reciben a Santiago Giménez en su primer día con el Porto (VIDEO)

La era de Santiago Giménez en Portugal ha comenzado oficialmente. El delantero azteca vivió este martes su primer entrenamiento con la camiseta del Porto en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Olival, donde fue recibido con la tradicional "novatada" por parte de sus nuevos compañeros.

Antes de saltar al césped para la sesión matutina, el plantel de los Dragones formó el infaltable pasillo de bienvenida. Entre risas, palmadas y los clásicos zapes en la cabeza, Santi cruzó el corredor para romper la tensión y acelerar su adaptación al vestuario portugués. El buen ambiente reflejó el entusiasmo de la plantilla tras cerrarse la cesión del atacante procedente del AC Milan, en una operación a préstamo con opción de compra de 18 millones de euros.

Bem-vindos à família 💙 Fofana, já conheces a tradição 😎😂 pic.twitter.com/IDdWnBZLqF — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2026

Santiago Giménez: “Estoy feliz, es una nueva oportunidad"

Tras cumplir con las pruebas médicas y la firma del contrato, el canterano de Cruz Azul compartió sus primeras impresiones con los medios en su presentación oficial:

"Saludos a todos. Sí, estoy listo. Es emocionante y estoy muy feliz porque es una nueva oportunidad en mi carrera".

El atacante mexicano llega con el objetivo claro de recuperar su mejor versión goleadora y disputar tanto el torneo local como la UEFA Champions League, que por cierto, el primer partido de los Dragones será en casa ante el Manchester City.

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Porto arrolla en el inicio de la Primeira Liga 2026-27

Santiago Giménez desembarca en un vestuario que atraviesa un arranque de temporada impecable. El Porto se ubica como líder solitario de la Primeira Liga tras completarse las primeras cuatro jornadas de la competición:

Con marca perfecta de cuatro victorias, nueve goles a favor y la valla invicta, el estratega cuenta ahora con la cuota de gol de Santi Giménez para consolidar la hegemonía en el balompié lusitano.

