Santiago Gimenez ya FIRMÓ con Porto, pero estas son las OFERTAS que habría rechazado

Santiago Gimenez ya es nuevo jugador del Porto, y tiene este año futbolístico para demostrar sus capacidades, regresar a su mejor nivel y volver a los planos estelares en Europa y en Selección Mexicana. Porto llegó a un acuerdo de préstamo de esta campaña y si se cumplen los objetivos deberán de comprarlo por algo cercano a 18 millones de euros; además los dragones azules se harán cargo del salario íntegro del jugador.

Santi Gimenez mencionó en el marco de su partida, que charló con amigos, compañeros y conocidos que estuvieron en Porto o están, y de todos recibió buenas referencias, lo que lo ánimo a prácticamente no pensarlo para tomar esa decisión relevante en su carrera que definirá el rumbo de la misma.

Santi llegó hace año y medio a Milan, quien pagó al Feyenoord de Países Bajos, 30 millones de euros, pero la competitividad, adaptación, pero sobre todo lesion impidieron que Santi explotará en Italia y al saber que no era considerado en los planos de Milan, decidió buscar revancha.

Futbol árabe, Atlético de Madrid, Liga MX y en la MLS, buscaron a Santi Gimenez

A las horas de su fichaje con Porto, se ha conocido por diversas fuentes, que Santi llamó la atención del Atlético de Madrid, pero las cosas estuvieron muy lejos de avanzar por los términos ue buscaba cada equipo en ese movimiento.

Además Chaco Gimenez mencionó que por su hijo hubo antes del Milan, un interés del balompié árabe en el que la suma de dinero era extrordinario.

También se filtró que en MLS y Liga MX hubo al menos un interesado en recibir a Santiago Gimenez, pero a sus 25 años no quiso dejar el sueño de triunfar y más aún sabiendo que hace dos años en Países Bajos encontró un buen nivel, por lo que su planteamiento es encontrar un segundo aire y triunfar en Porto.

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