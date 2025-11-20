OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia BAJA definitiva durante el Play In del Apertura 2025

Este jueves 20 de noviembre del 2025, el conjunto de Santos dio a conocer una baja del equipo tras no clasificar al Play In del Apertura 2025 y de cara al inicio del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

A través de sus rede sociales dio a conocer a conocer que el atacante chileno Bruno Barticciotto deja al equipo. El delantero llegó a préstamo de Talleres pero no terminó cumpliendo con las expectativas del club pues sufrió varias lesiones en su estancia en México.

"Club Santos Laguna informa que concluyó la etapa como Guerrero del jugador Bruno Barticciotto.

El delantero chileno vistió la playera santista durante los Torneos Clausura 2025 y Apertura 2025, en los que sumó un total de 21 partidos jugados de Liga MX.

El Club le agradece a Bruno y le desea éxito en su futuro profesional.

Club Santos Laguna informa que concluyó la etapa como Guerrero del jugador Bruno Barticciotto. 📰: https://t.co/NNKnyZwA32 #PORTITODOSINTINADA 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/p40geKzXo9 — Club Santos (@ClubSantos) November 20, 2025

Los números de Bruno Barticciotto en Santos

En Santos, Bruno Barticciotto disputó un total de 22 encuentros tras estar dos torneos en el club, logró marcar ocho goles y dar una asistencia en un total de 1,362 minutos en el terreno de juego.

Con la baja del atáquente, los guerreros tienen un lugar para poder fichar algún futbolista extranjero que pueda llegar a reforzar al equipo para el siguiente torneo.

Por el momento, se desconoce si el equipo va a tener más bajas o cambios en el plantel, pero se espera que en los próximos días se de a conocer en sus redes sociales.

