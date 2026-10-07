Santos vs Flamengo: La Hora para ver EN VIVO a Neymar en el Brasileirao

El futbol internacional tiene diferentes platillos bastante puntuales en las actividades cercanas al fin de semana. En este caso el Brasileirao tiene duelo de dos instituciones grandes a nivel local y global, por ello he aquí el artículo de Dónde ver EN VIVO el Santos vs Flamengo. Así luce el presente de ambos clubes en la recta final de 2026.

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¿Qué esperar del Santos vs Flamengo del Brasileirao?

Tras un par de años muy complicados para una institución histórica (2024 en la B y 2025 sufriendo por quedarse en primera división), el equipo encontró mejores resultados que hoy les tienen peleando por la parte media alta de la clasificatoria. Aunque Neymar ha tenido problemas físicos que ya parecen normales, el club peleará por rasguñar esa previa de Copa Libertadores. Sin embargo, el reto inmediato es el campeón de 2025, líder de Brasil y actual monarca de América.

Mientras tanto, Flamengo se encuentra en una etapa clave de su año. Son los monarcas defensores de la Libertadores de América, están en plena pelea por repetir en el trofeo de la liga nacional y en espera de las semifinales de la propia Copa Libertadores 2026. Ante eso, se ven favoritos en este duelo, aunque deben superar una prueba dura como visitantes ante un Santos con figuras diversas que pueden complicar las cosas.

¿Dónde ver EN VIVO el Santos vs Flamengo del Brasileirao?

Con el paso del año las opciones cambiaron para ver el futbol de Brasil en México. Este es un mercado que perdió poder en territorio azteca y por eso se indican las siguientes opciones, aunque debes investigar los detalles con estas vías.

Fanatiz - Streaming y/o YouTube

Streaming y/o YouTube Azteca Deportes - Azteca Deportes Network o a través de la aplicación

Posibles alineaciones Santos vs Flamengo