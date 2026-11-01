Santos vs Necaxa: HORA EXACTA para ver el partido y qué comida típica puedes encontrar en el Estadio TSM

El futbol tiene su propio menú este domingo en Torreón. Santos Laguna recibe a Necaxa a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona, dentro de la Jornada 15 del Apertura 2026. Los Guerreros necesitan sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla, mientras que los Rayos buscan cerrar el torneo con una mejor imagen.

Santos llega con 19 unidades mientras que Necaxa está en los puestos sotaneros con 10 puntos.

Quienes acudan al Territorio Santos Modelo también encontrarán opciones para acompañar el partido. La gastronomía de la Comarca Lagunera tiene entre sus protagonistas las gorditas, los lonches y los guisos de carne, sabores que han buscado espacio en la oferta de alimentos del inmueble.

En enero de 2024, una alianza entre Santos Laguna y RK Experience Management anunció la incorporación de distintos concesionarios al Estadio Corona.

Santos con esperanza de Liguilla

Santos vuelve a casa con una cuenta pendiente y la urgencia de no dejar escapar puntos en el tramo decisivo del Apertura 2026. La derrota 4-1 ante Tijuana frenó una racha de seis victorias consecutivas y complicó sus aspiraciones de Liguilla. Los Guerreros necesitan sacudirse ese golpe frente a su gente, recuperar la contundencia que los impulsó en las últimas jornadas y convertir el Estadio Corona en el escenario de una reacción.

📆 Estos son los partidos que enfrentaremos JUNTOS durante el mes de noviembre. 🇳🇬💪⚔️ https://t.co/pQRyY4ImA2 — Club Santos (@ClubSantos) November 1, 2026

Necaxa llega a Torreón con un panorama mucho más complicado. El empate ante FC Juárez terminó por sepultar sus posibilidades matemáticas de alcanzar la fase final. Con apenas 10 puntos, los Rayos ocupan la parte baja de la clasificación y tienen poco margen para corregir un torneo que se les escapó demasiado pronto. Su principal desafío será contener a un Santos que suele crecer cuando juega en casa.

El encuentro enfrenta dos realidades y una misma necesidad de cerrar con dignidad. Santos todavía persigue un boleto a la Liguilla y sabe que cada jornada puede modificar su destino; Necaxa busca evitar que el cierre del campeonato se convierta en una prolongación de sus tropiezos. En Torreón, los Guerreros tendrán la obligación de imponer condiciones desde el primer minuto.