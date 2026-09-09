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GALERÍA: Pitbull Cruz, se exige al máximo en su entrenamiento para enfrentar a Nestor Bravo en San Diego, el 19 de septiembre

El boxeador Isaac Pitbull Cruz se esfuerza para salir vencedor en su pelea de boxeo ante Nestor Bravo este 19 de septiembre en San Diego, que podrás ver por Box Azteca.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

isaac pitbull cruz pelea nestor bravo 19 septiembre san diego
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