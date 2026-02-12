Se calienta el Clásico Nacional con esto que dijo Brian Rodríguez sobre las Chivas y los aficionados enloquecen

Brian Rodríguez calentó el Clásico Nacional al hacer una declaración que no le cayó bien a los aficionados de Chivas, quienes se manifestaron en redes sociales para hacérselo saber. El uruguayo no se guardó nada en zona mixta, por lo que ambos equipos saldrán a la cancha a ganar el sábado 14 de febrero. Conoce al jugador del Guadalajara que tiene más goles que los de Coapa.

“Rayito” fue abordado en la zona mixta luego de que el América consiguiera su pase a los Octavos de Final de la Concachampions 2026 tras derrotar 2-1 en marcador global al Olimpia, pese a que en el duelo que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes no se hicieron daño.

Los aficionados de Chivas reaccionaron a las declaraciones de “Rayito”.|X

“Sí, para ellos”, fue el comentario que realizó el extremo cuando se le preguntó sobre el rival y lo bravo y complicado que será el partido del sábado, para después marcharse. Este momento que fue captado por TVC Deportes causó gran revuelo, sobre todo en los aficionados rojiblancos.

TE PUEDE INTERESAR:



La reacción de los Chivahermanos a las declaraciones de Brian Rodríguez

Las declaraciones de Rodríguez no cayeron nada bien en la afición rojiblanca, que está ávida de que se llegue el partido y así se demuestre en la cancha cuál de los 2 equipos es el mejor en lo que va en este Clausura 2026.

https://x.com/ElJefeAguila/status/2021811021464449510?s=20

“Acaban de empatar a 0 con un equipo hondureño”, “Te vas a tragar 5”, “Mientras más soberbia, más fuerte la caída” “El que no agarró un pase en 6 balones seguidos; son tribuneros, no traen nada”, “Los que no pudieron ganarle a un equipo de Honduras de local” y “Como me encanta que anden de hocicones, porque les va a dolor más”, son algunos de los cometarios de los usuarios de la red social de X.

El duelo entre Chivas y América se disputará este sábado 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, en punto de las 9 de la noche en el Estadio Akron, en lo que promete ser un buen partido de futbol.