Tom Brady deja de seguir a Patriots y enciende la polémica a horas del Super Bowl

Como no podía ser de otra forma, la leyenda Tom Brady volvió a ser tema central en la NFL a horas de llevarse a cabo el Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Hace algunos días, el siete veces campeón dijo que no apoyará a nadie y que simplemente esperaba que ganara “el mejor equipo”, una postura que cayó como un ladrillo en la afición de los Patriots, una que lo apoyó incondicionalmente durante años y que lo convirtió en “el mejor de todos los tiempos”.

El ruido creció cuando internautas descubrieron que dejó de seguir en Instagram a la cuenta oficial de los Patriots , un gesto insignificante pero que para miles de personas en redes sociales se interpretó como una ruptura entre la franquicia y su máximo exponente histórico.

🚨BREAKING: Legendary #NFL quarterback Tom Brady has UNFOLLOWED the official #Patriots account on Instagram.



Brady is still following the #Buccaneers on IG.



Tom recently said he did not care who won the Super Bowl after spending 20 seasons in New England. pic.twitter.com/NClsq6CqpO — MLFootball (@MLFootball) February 6, 2026

Durante 20 temporadas en New England, Tom Brady fue el rostro principal de una era que cambió la historia de la franquicia, con seis títulos de Super Bowl. Por eso, cuando el equipo volvió al gran escenario y se anunció que disputará el Super Bowl LX , muchos esperaban un respaldo claro.

No obstante, el propio Brady explicó que estaba en “otro capítulo” de su vida. Eso se traduce en que ahora trabaja como analista de televisión y, además, tiene compromisos dentro de la liga por su rol como copropietario minoritario de Las Vegas Raiders.

¿Tom Brady dividido de los Patriots?

En el podcast “Let’s Go!”, con Jim Gray , fue que Tom Brady soltó la frase que sirvió para alimentar el debate, concretamente expresó que no tenía nada en juego y que prefería que en el Super Bowl LX ganara el mejor. En esa misma línea, dijo que en esta etapa apoyaba más a las personas que conocía y respetaba por su trabajo, no necesariamente a un uniforme específico.

Ahora bien, “The GOAT” reconoció que se consideraba un “Patriot de por vida” y que mantenía respeto por gente clave de la organización, aunque su vida estuviera enfocada en otros intereses.

Un nuevo capítulo en la vida de Tom Brady

El “unfollow” a la cuenta oficial de Patriots en Instagram se volvió tendencia no solo por su pasado exitoso con la organización, sino porque fanáticos se percataron sí seguía a los Tampa Bay Buccaneers, el equipo con el que ganó su séptimo anillo.

La combinación fue perfecta para generar todavía más ruido mediático y seguirse manteniendo en las listas de tendencias mundiales.

A su vez, Tom Brady explicó que su neutralidad también estaba conectada con su situación actual de trabajo -incluyendo su vínculo con los Raiders-, lo que complicaba “tomar partido” como antes.

El Super Bowl LX se disputará en la noche de este domingo y, sea quien sea el ganador, seguramente generará mayor repercusión en la polémica en torno a la leyenda de la NFL y sus posturas.