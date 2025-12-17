Se ríen de Pumas, pero esta fue la racha más larga del Club América sin salir campeón

Es una realidad que el Club Universidad Nacional atraviesa uno de los momentos más duros de su historia pues hace mucho no es campeón. De hecho, México y el mundo eran muy distintos la última vez que Pumas UNAM consiguió un título . De todos modos, aunque muchos se ríen de los universitarios, el Club América estuvo mucho más tiempo sin consagrarse.

Tanto Pumas como América recibieron un golpazo al anunciarse el 11 ideal del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Más allá de eso, mucho se habló de que los universitarios no consiguen un título en México desde el Clausura 2011 y los aficionados de los otros equipos comenzaron a burlarse en las redes sociales. No obstante, hasta las Águilas tuvieron un peor momento.

El Club América pasó 37 años sin ser campeón de la Liga BBVA MX

El sitio especializado en estadísticas y rendimiento, 365 Scores, recolectó el dato de la cantidad de años que duró la peor sequía de títulos de la Liga MX de cada equipo del futbol mexicano y uno de los peores es nada menos que el Club América, que estuvo 37 años sin ganar el torneo local.

TE PUEDE INTERESAR:



Sí, es que pasaron más de 37 años para que el Club América pudiera levantar su primera Liga MX de la era profesional en la temporada 1965 - 1966. Fue precisamente el 19 de diciembre de 1965 cuando logró asegurar el liderato general con el triunfo 2-0 sobre Veracruz.

América campeón del Apertura 2023, Liga BBVA MX|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

El anterior título de las Águilas de Coapa en México había sido el campeonato de 1927-28 en la era amateur, catalogado en ese entonces como la edición VI del campeonato de liga de la Primera Fuerza del futbol mexicano. Aseguró matemáticamente el campeonato con un triunfo 7-3 ante Germania FV el 30 de septiembre de 1928.

En medio de todo eso, el América había conseguido ganar la Copa México 1937 - 1938, pero no contaba como liga, sino como copa. Por eso, la racha negativa de las Águilas es mucho peor que la de Pumas UNAM en la actualidad, puesto que los universitarios llevan 14 años y medio sin consagraciones (serán 15 al final del Clausura 2026).

