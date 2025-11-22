¿Se va? ESTRELLA del Real Madrid borra de sus redes sociales formar parte del equipo

El entorno del Real Madrid enfrenta un nuevo episodio de tensión luego de que Vinícius Jr. realizara cambios visibles en sus perfiles de redes sociales, acción que ha reavivado el debate sobre su continuidad en el club y el estado actual de la relación entre el jugador y la directiva.

Durante las últimas horas, el atacante brasileño modificó su biografía tanto en Instagram como en X (antes Twitter). La alteración más relevante fue la eliminación de la frase “Jugador del Real Madrid”, un elemento que formaba parte de su identificación pública. Tras el ajuste, su perfil adoptó un tono más neutro, dejando únicamente el enlace a su organización personal, el “Instituto Vini Jr.”. También se observó que retiró de la zona destacada varias fotografías vinculadas a festejos de títulos con el equipo, incluidos momentos correspondientes a conquistas de Champions, imágenes que ya había removido brevemente en meses anteriores.

Los movimientos ocurren en medio de un contexto marcado por las negociaciones contractuales, el vínculo actual del delantero con el Real Madrid se mantiene vigente hasta 2027, aunque las pláticas para establecer nuevos términos no han mostrado avances significativos recientemente. Dentro de este escenario, los acercamientos entre el club y el entorno del futbolista continúan estancados por diferencias respecto a la escala salarial, pues se considera que el jugador debería ubicarse al nivel de otras figuras del plantel. La discusión sobre montos y condiciones no ha derivado por ahora en acuerdos concretos.

¿Próximo destino Arabia?

A este entorno se suma el interés de la liga de Arabia Saudí, mencionado de manera recurrente en los últimos meses. Diversas versiones apuntan a que existe una disposición por parte de ese mercado de presentar una oferta considerable para incorporar al jugador como uno de los rostros principales de su proyecto rumbo al Mundial 2034, aunque no hay confirmación oficial, dicha posibilidad ha sido interpretada como un elemento adicional dentro del proceso de negociación.

Otro factor señalado por el entorno del futbolista es la percepción de que el jugador no ha recibido un respaldo suficiente por parte del club en situaciones mediáticas recientes. Temas relacionados con polémicas externas, discusiones públicas o debates sobre su protagonismo han provocado un desgaste que ha influido en el clima actual entre las partes.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha emitido comunicados oficiales respecto a los cambios en redes sociales o al estado de las negociaciones. El Real Madrid mantiene su preparación habitual y no ha realizado pronunciamientos que aclaren o desmienten versiones sobre un eventual distanciamiento, la situación permanece abierta, mientras aficionados y medios continúan atentos a cualquier señal que pueda modificar el panorama.

Al margen de estos acontecimientos, el Real Madrid retomará acciones en LaLiga Española el próximo domingo contra el Elche en punto de las 14:00 (hora centro de México).