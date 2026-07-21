¿Se va de la selección de Argentina? La carta de “despedida” del Dibu Martínez

La derrota en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó mensajes de dolor de Lionel Messi, Lautaro Martínez y otros futbolistas de la selección de Argentina. Pero el de Emiliano el “Dibu” Martínez generó más dudas que el resto. Una publicación en redes sociales abrió el interrogante sobre una posible salida y encendió el debate entre los aficionados.

El Dibu Martínez compartió varias imágenes de su participación en el torneo junto con un mensaje cargado de reflexión. Sus palabras hicieron pensar que analiza su futuro con la selección argentina, aunque no confirmó una decisión definitiva sobre su continuidad.

El mensaje del Dibu Martínez en sus redes sociales

En su cuenta de Instagram, el arquero escribió que soñó con volver a conquistar el Mundial y llevar otra vez el trofeo al país. Después expresó: “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

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El mensaje terminó con un pedido de disculpas a los aficionados. Martínez aseguró que dio todo para ayudar a sus compañeros y representar al país. La publicación apareció dos días después de la derrota por 1-0 frente a España en la final, resultado que puso fin al intento argentino de defender el título obtenido en Qatar 2022.

Emiliano “Dibu” Martínez deja abierta la incógnita sobre seguir en Argentina

Hasta el momento, el guardameta de 33 años no anunció su retiro de la selección argentina. Sus declaraciones reflejan un momento de análisis tras la derrota, mientras el equipo espera los próximos compromisos internacionales, entre ellos una posible Finalissima con España y las futuras eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Durante el torneo, Martínez volvió a ser una pieza importante del conjunto argentino. En la final sostuvo el empate durante 106 minutos con varias intervenciones. Sin embargo, Ferran Torres —cuyo nivel de estudios sorprende— marcó el gol.

La lesión con la que Emiliano Martínez llegó al Mundial 2026

El portero sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa. Aun así, la lesión no le impidió disputar el Mundial y completar el torneo. Ahora el Dibu dio un mensaje que deja abierta la incógnita sobre el siguiente capítulo de su carrera con la selección argentina.

