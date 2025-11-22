Así se vivió el lanzamiento del BYD ATTO 8 en Jalisco: un SUV de 7 pasajeros con ADN 100% tecnológico
El ambiente se encendió en Jalisco con la presentación del BYD ATTO 8, un SUV de siete pasajeros que muchos consumidores ya estaban esperando. La marca mostró un vehículo que combina a la perfección el ADN de BYD: tecnología de punta, diseño moderno e innovación en cada detalle.
Los asistentes pudieron conocer de cerca su amplio espacio interior, probar funciones interactivas y ver en acción la nueva plataforma eléctrica que promete una experiencia de manejo más eficiente y poderosa.
Durante el evento, BYD anunció su acelerado crecimiento en México: hoy cuentan con 85 tiendas y alcanzarán 100 antes de que termine 2025, lo que permitirá a más clientes disfrutar de lo mejor de la nueva movilidad eléctrica.
Entre música, activaciones y demostraciones del vehículo, el ATTO 8 dejó claro que llega para competir fuerte y conquistar a quienes buscan un SUV moderno, tecnológico y listo para el futuro.