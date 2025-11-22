deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Especiales
Nota

Así se vivió el lanzamiento del BYD ATTO 8 en Jalisco: un SUV de 7 pasajeros con ADN 100% tecnológico

El ambiente se encendió en Jalisco con la presentación del BYD ATTO 8, un SUV de siete pasajeros que muchos consumidores ya estaban esperando. La marca mostró un vehículo que combina a la perfección el ADN de BYD: tecnología de punta, diseño moderno e innovación en cada detalle.

BYD presenta en Jalisco el nuevo ATTO 8 y reafirma su compromiso con la innovación en México
Especiales
Compartir

Los asistentes pudieron conocer de cerca su amplio espacio interior, probar funciones interactivas y ver en acción la nueva plataforma eléctrica que promete una experiencia de manejo más eficiente y poderosa.

Durante el evento, BYD anunció su acelerado crecimiento en México: hoy cuentan con 85 tiendas y alcanzarán 100 antes de que termine 2025, lo que permitirá a más clientes disfrutar de lo mejor de la nueva movilidad eléctrica.

Entre música, activaciones y demostraciones del vehículo, el ATTO 8 dejó claro que llega para competir fuerte y conquistar a quienes buscan un SUV moderno, tecnológico y listo para el futuro.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

×
×