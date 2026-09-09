Seattle Seahawks vs New England Patriots: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 9 de septiembre, kickoff de la temporada 2026 de la NFL: marcador online

El Kickoff de la NFL 2026, este miércoles 9 de septiembre, con el duelo inaugural entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

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La sede de este esperado encuentro será el Lumen Field, donde los monarcas defensores buscarán imponer condiciones en una revancha directa del pasado campeonato. El partido de la Semana 1 está programado para iniciar a las 18:20 horas (tiempo del Centro de México).

Este movimiento estratégico en el calendario de la NFL obedece a un hito de expansión internacional. Al adelantar el juego de hoy, la liga da espacio para el primer partido oficial en territorio australiano, el cual se disputará este jueves entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams.

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